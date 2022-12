Abbadia San Salvatore. “Ballantini e Petrolini”

Il giorno 14 dicembre al cinema teatro Amiata di Abbadia San Salvatore, lo spettacolo di Dario Ballantini dal titolo :Ballantini e Petrolini. Molto interessante questo omaggio che il versatile artista imitatore livornese fa a Petrolini. Interessante perché getta un ponte tra il nuovo modo di far ridere e la comicità classica, quella di Petrolini, nella fattispecie di questo spettacolo, ma più ampiamente anche quella di Totò e Alighiero Noschese.

Questa operazione, di per se naturale si direbbe, dimostra come la moderna comicità, quella nobile, interessante, divertente e non omologata, affondi le radici nelle basi e negli schemi lasciati dai grandi comici del passato. Ballantini dimostra come la comicità anche quella più all’avanguardia, sia comunque scaturigine di un passato che ha saputo, attraverso straordinari comici, tracciare un percorso imprescindibile per chi vuole intraprendere la difficile carriera di comico. Il simpaticissimo imitatore livornese dimostra come il suo straordinario talento abbia potuto emergere anche attraverso un assiduo e attento studio della comicità che attualmente riteniamo superata. Superata sì, ma pur sempre viva come aggancio per dare solida identità all’attuale meccanismo del divertire. E questo aggancio tra passato, presente e, perché no, futuro, viene sottolineato anche in scena da una sorta di camerino aperto dove, nel corso dello spettacolo prendono vita di volta in volta i vari personaggi di Petrolini che Ballantini ripropone: proprio a rimarcare quella sorta di “artigianalità pionieristica” intrapresa dalla commedia dell’arte in poi.

La straordinaria capacità espressiva di Ballantini imitatore: come non ricordare il Valentino, Vasco Rossi, Valentino Rossi a Striscia La Notizia, non si esaurisce solo con l’imitazioni ma trova linfa vitale nelle più svariate manifestazioni artistiche, infatti sia alla televisione, sia al cinema come attore oppure conduttore radiofonico Ballantini ha sempre proposto una identità ben definibile al di là dei soliti cliché e questo per la consapevolezza di avere solide basi costruite con studio e impegno. Poi forse non tutti sanno che il divertente comico imitatore è, oltre allo straordinario uomo di spettacolo che tutti apprezziamo, un affermato pittore e scultore con svariate mostre di successo in giro per l’Italia. E questo se mai ce ne fosse stato bisogno, è la riprova della qualità di un artista creativo a tutto tondo.

Nunzio Dell’Annunziata