Violazioni al Codice della Strada nei comuni del Trasimeno. Peltristo: “Vogliamo sapere la destinazione dei proventi delle sanzioni”

(Comunicato stampa)

“La destinazione dei proventi delle multe”. È quello che chiede Augusto Peltristo, capogruppo della Minoranza di Centrodestra dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, insieme ai consiglieri Emanuele Brancaleoni, Luca Marchegiani, Marco Menconi, Alessandro Moio, Francesca Traica e Virginia Marchesini, ai Sindaci dell’Unione dei Comuni.

“Il nostro Gruppo Consiliare – esordisce Peltristo – ha a cuore la Sicurezza Stradale ed il controllo del territorio da sempre e le considera delle priorità da perseguire non solo nell’Unione dei Comuni del Trasimeno ma in tutta la nostra Regione. “Il Nuovo Codice della strada – prosegue il Capogruppo – definisce i criteri per l’utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie che stabilisce che una quota pari al 50 per cento venga utilizzata al miglioramento e alla manutenzione della sicurezza stradale delle strade di proprietà dell’ente e alla sistemazione del manto stradale”. “Il nostro Gruppo Consiliare – concludono i consiglieri – chiede al Sindaco di ogni Comune una rendicontazione su come sono stati destinati i proventi amministrativi derivanti delle sanzioni per Violazioni al Codice della Strada nel proprio Comune negli Anni 2019 – 2020 – 2021 la loro distribuzione, gli importi e le ripartizioni”.

