Paciano . “Un assaggio di Mille & una Umbria”.

(Comunicato stampa)

Una iniziativa “per non disperdere il patrimonio finora acquisito”.

Per questa ragione Comune, Pro Loco e TrasiMemo di Paciano danno vita a “Un assaggio di Mille&Una Umbria”.

Domenica 12 settembre dalle 10 alle 19 il piccolo borgo umbro ospiterà una serie di eventi, tra mercatino di hobbisti e artigiani, intrattenimenti per bambini e laboratori di tessitura e ceramica presso TrasiMemo. Mentre presso i locali ristoranti sarà possibile degustare il menù “Mille & una Umbria”.

Una versione ridotta del tradizionale appuntamento di fine estate, rivisitato per ragione di emergenza sanitaria.

“Vogliamo promuovere il territorio e preparaci alla nuova stagione turistica del prossimo anno – spiegano i promotori – e Mille & una Umbria rappresenta da sempre un momento di chiusura e ripartenza nello stesso tempo. Infatti, svolgendosi sempre nella seconda settimana di settembre, chiude sostanzialmente l’estate pacianese con una iniziativa, pur ridotta a causa delle normative AntiCovid, all’interno della quale mettiamo in “bella mostra” il nostro piccolo borgo. Nello stesso tempo, poichè rappresenta un momento di orgoglio paesano, serva anche per cominciare a pensare all’anno successivo, al fine di organizzare al meglio le attività per la stagione turistica successiva”.

Per l’occasione i ristoranti presenti nel paese presenteranno proposte culinarie di qualità e fortemente legate al territorio. Per questo motivo, oltre alle circostanze di opportunità delineate dalle normative AntiCovid, il pranzo, che solitamente è itinerante, avrà luogo all’interno degli stessi ristoranti, i quali proporranno un menù tipico liberamente realizzato ed in linea con la filosofia di Mille & Una Umbria.

“Mille & Una Umbria – sostiene l’Amministrazione comunale – è diventata per noi un simbolo di turismo rurale, di vacanza all’aria aperta in un borgo tranquillo, di permanenza in un territorio per tutti coloro che sono alla ricerca di una vita sana e lontana dalla frenesia dei grandi centri”.

