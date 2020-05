(Cittadino e Provincia)

Per circa un anno ha scaldato i motori e adesso, dopo il forzato stop da pandemia, è pronta a ripartire con rinnovata energia e tanto entusiasmo.

L’ASD Tennis Paciano, dopo aver “tirato a lucido” i propri campi e aver ottemperato a tutte le nuove regole sulla sicurezza, riapre le porte agli appassionati della racchetta e non solo.

Gli impianti di Paciano sono stati inaugurati meno di un anno fa, in occasione del torneo sociale Avis di ferragosto, e l’Associazione che li gestisce è di recente costituzione, ma ha già le idee molto chiare.

Potendo contare su un nuovissimo campo da tennis e sulla recente illuminazione a led, immerso in un’area verde di straordinaria bellezza, offre non solo esperienze di gioco, ma anche momenti di relax.

“Tutto nasce – riferisce Guido Guerrini, presidente della nuova Asd Tennis Paciano (affiliata Fit) – dalla passione e amore verso il tennis e lo sport in generale e dall’idea di realizzare il progetto ‘Tennis per tutti… e non solo’. Il nostro obiettivo è porci al servizio della comunità a 360°, offrendo l’opportunità ai nostri giovani di crescere con lo sport, in particolar modo con l’insegnamento del tennis, da sempre disciplina amatissima, per poter emergere e raggiungere risultati positivi mettendo in campo ideali, valori, e non per ultimo il rispetto del prossimo.

Oggi più che mai – prosegue – vorremmo essere al fianco di tutti i giovani, per proporre un’alternativa sana con attività sportive all’aperto. In questo momento particolare vorremmo anche essere una vetrina per tutte le attività ricettive, aiutandole nella promozione turistica del Trasimeno”.

Le idee sono molte, per il breve e lungo periodo. Per la prossima estate vi è l’intenzione di proporre, oltre al tennis, altre attività per i propri soci, come il classico ping pong, il biliardino, beach volley, beach tennis e badminton.

In programma per l’estate 2020 ci sono corsi di tennis in gruppo ed individuali per bambini e adulti, Torneo FIT 3° e 4° categoria e un Torneo sociale estivo. Ma guardando più avanti, l’Asd pacianese auspica il raggiungimento di altri importanti traguardi, come la copertura del campo da tennis (per dare continuità al tennis anche fuori stagione), la realizzazione di una Club House in legno, un’area relax con sdraie, l’introduzione del paddle tennis e la possibilità di entrare nelle scuole anche dell’infanzia per avviare i giovani alla pratica del tennis. E perché no, anche un “dog park”, perché, come fa notare Guerrini, molto spesso chi ama lo sport ama anche gli animali.

“In questa fase iniziale – conclude il presidente – reperire fondi per dare corpo alla realizzazione del progetto è fondamentale. Mi auguro che aziende ed enti credano in questo nostro disegno e possano sostenerci con dei contributi: per noi oltre ad un grande aiuto, sarebbe un segnale forte per proseguire nei nostri sforzi. Nel frattempo rivolgiamo il nostro grazie agli enti, a partire dal Comune, e alle aziende private che hanno già scelto di stare al nostro fianco”.

Per informazioni è possibile inviare e-mail a tennispaciano@gmail.com o contattare Guido Guerrrini (presidente 333 44 67 308). Per le prenotazioni del campo: 328 46 93 431.

“I nostri migliori auguri all’Asd Tennis Paciano – sono le parole di Cinzia Marchesini, assessore comunale all’istruzione, cultura, paesaggio e sistemi museali – con la quale contiamo di svolgere attività in questa fase di ripartenza e con le scuole. Intanto però godiamoci l’impianto sportivo di Paciano, in questa estate che sarà all’insegna dell’aria aperta. E sotto questo profilo il nostro comune ha molto da offrire”.

