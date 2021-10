Montegabbione. I Cittadini : “La Cassa di Risparmio è ancora una banca di territorio?”

(Comunicato stampa)

“Siamo un gruppo di cittadini che non ci sta.

Non ci sta alla chiusura di sei filiali di una banca che come fondamento ha proprio la capillarità sul territorio. Nata e sviluppata per offrire servizi nei piccoli comuni, adesso decide di tagliare le filiali perché, si apprende, in perdita.

Ieri si è tenuto un incontro fra noi cittadini di Montegabbione e il direttore generale per capire le motivazioni di questa decisione.

Abbiamo avanzato la proposta di riattivare il servizio a giorni alterni e chiediamo l’appoggio di chi ancora crede che i piccoli paesi siano una ricchezza e siano posti in cui si può vivere! Chiediamo quindi di osservare da vicino la situazione di Montegabbione, così come degli altri piccoli paesi, di considerare attentamente l’impatto che ha e avrà il non intervenire oggi su questa decisione di chiusura, per la vita quotidiana dei suoi cittadini, per le sue attività, per le sue associazioni e per tutti coloro che semplicemente hanno bisogno di un servizio come questo. Ci appelliamo alle forze politiche, agli amministratori locali e regionali, ai parlamentari a chi sostiene e crede nella politica di mantenimento dei servizi sul territorio.”

Gruppo spontaneo di cittadini e utenti