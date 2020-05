Istruzione: pubblicato il bando di ammissione per l’anno educativo 2020-2021 del Nido di Infanzia “Il Fiordaliso” di Chianciano Terme.

(Comunicato stampa)

Il Comune di Chianciano Terme ha pubblicato il bando per l’ammissione all’anno educativo 2020-2021 del Nido di Infanzia “Il Fiordaliso”, rivolto a bambini (e bambine) da 12 mesi a 36 mesi. Le iscrizioni sono aperte ai bambini e nati dal giorno 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2020 e residenti nel Comune di Chianciano Terme.

Il Nido di Infanzia comunale “Il Fiordaliso”, per l’anno educativo 2020-2021, può ospitare fino ad un massimo di 19 bambini ed è prevista una quota di compartecipazione mensile, che viene calcolata sulla base dell’ISEE; nella quota di compartecipazione non è compreso l’eventuale costo del pasto.

Le domande, redatte esclusivamente nell’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Chianciano Terme, devono essere presentate entro le ore 13:00 del giorno 22 Giugno 2020 e potranno essere trasmesse sia per posta elettronica o PEC (Posta Elettronica Certificata), tramite WhatsApp al numero indicato nelle stesse o consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Chianciano Terme in Via Solferino 3, previo appuntamento telefonico al numero 0578652231.

Nel bando di ammissione è precisato che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al momento della

predisposizione del bando (21 maggio 2020) essendo ancora in atto l’emergenza sanitaria, non sono ancora chiare le

modalità di apertura dei servizi educativi per il prossimo anno educativo che saranno definite a livello nazionale e regionale.

“Siamo ancora in una fase di emergenza sanitaria ma il nostro Comune, rispettando le tempistiche, ha già predisposto il

bando per l’ammissione dei bambini al Nido di Infanzia comunale ‘Il Fiordaliso’ – afferma l’Assessore all’Istruzione del

Comune di Chianciano Terme, Laura Ballati”. “Ora dobbiamo attendere le disposizioni future, sia a livello nazionale che

regionale, per poter comunicare sia il numero effettivo degli iscritti, che potranno frequentare il Nido per l’anno educativo

2020-2021, il calendario delle attività educative e le modalità di organizzazione del servizio stesso – conclude Laura Ballati”.

Tutte le informazioni sul bando ed il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili al link:

http://www.comune.chianciano-terme.siena.it/avvisi/avviso-nido-di-infanzia-comunale-il-fiordaliso-bando-di-ammissioneanno-educativo-20202021/

