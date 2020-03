Il Comunicato del Comune di Chiusi sulla chiusura delle scuole.

(Comunicato stampa) In seguito all’identificazione del primo soggetto positivo al Covid-19 nel Comune di Chiusi sono state svolte, dagli operatori sanitari, tutte le indagini necessarie per ricostruire i contatti avuti dal soggetto con terze persone. In seguito alle operazioni di indagine sono stati accertati ulteriori casi di cui uno riconducibile al plesso della scuola primaria di Chiusi Scalo. Per questo motivo la ASL ha richiesto la chiusura della scuola di Chiusi Scalo per quindici giorni e, nonostante non ci fossero indicazioni riguardanti gli altri plessi scolastici, è stata decisa la chiusura provvisoria e precauzionale anche di tutti gli altri plessi scolastici per quattro giorni. I giorni di chiusura dei plessi scolastici saranno impiegati dagli operatori sanitari per effettuare tutte le operazioni di controllo necessarie.

“E’ un momento in cui occorre serietà e unità – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – l’invito è quello a non preoccuparsi più del dovuto e a seguire il decalogo delle buone pratiche da seguire che sostanzialmente riguardano una corretta igiene personale. In caso di sintomi influenzali è molto importante non andare al pronto soccorso, ma rivolgersi al proprio medico di famiglia che saprà attuare la procedura più corretta per limitare l’eventuale contagio. In via precauzionale, inoltre, è raccomandabile che le persone sopra i sessantacinque anni evitino di uscire dalle proprie abitazioni se non strettamente necessario. Attualmente non abbiamo indicazioni da seguire per l’interruzione o meno delle attività sportive che, dunque, rimangono al momento praticabili a discrezione e secondo il buon senso delle famiglie; a questo proposito il mio personale consiglio è quello di evitare, per qualche giorno, la pratica sportiva almeno per il tempo di chiusura delle scuole. I casi accertati , attualmente compreso il primo e comunicati ufficialmente dalla Asl, sarebbero sette e tutti riconducibili al primo caso registrato nella giornata di ieri. Esprimo la mia personale vicinanza e quella di tutta l’amministrazione comunale alle persone che hanno contratto il virus con cui sono in continuo contatto telefonico. Oggi pomeriggio ci saranno ulteriori aggiornamenti che ci permetteranno di recepire i protocolli da seguire così come avvenuto per la chiusura della scuola. Le misure che prenderemo sono esclusivamente misure precauzionali e che vogliono evitare il propagarsi ulteriore del contagio;

I negozi di tutto il comune, adottando tutte le direttive sanitarie e rimangono APERTI offrendo il normale servizio ai cittadini.

L’importante è non improvvisare nessun tipo di comportamento o creare inutile allarmismo perché le istituzioni sono a lavoro per garantire la massima sicurezza per i cittadini.”

