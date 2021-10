Il camper vaccinale della Asl Toscana sud-est arriva a Chiusi. Ulteriore opportunità per effettuare il vaccino anti Covid.

È già partito, toccando il capoluogo e alcuni dei comuni della provincia di Siena , il camper vaccinale dell’Asl Toscana sud-est per l’iniziativa promossa in collaborazione con le categorie economiche Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confesercenti. Il tour toccherà il Comune di Chiusi nella giornata di lunedì 18 ottobre e offrirà la possibilità di effettuare la vaccinazione anti-Covid 19 a tutti coloro che non la hanno ancora ricevuta. Il camper si insedierà nell’area del mercato settimanale di Chiusi Scalo dalle ore 9 alle ore 13, l’accesso sarà libero e senza necessità di prenotazione. I cittadini potranno così ricevere la prima o, nel caso fosse trascorso il tempo previsto per la somministrazione, la seconda dose.

Saranno presenti medici, infermieri e personale amministrativo della Asl e allestiti spazi per l’attesa post somministrazione del siero.