(Comunicato stampa)

Il Sindaco del Comune di Chianciano Terme, Andrea Marchetti, congiuntamente all’Assessore all’Istruzione, Laura Ballati, hanno deciso di riformulare gli orari dei pulmini adibiti a trasporto scolastico dei ragazzi e delle ragazze che frequentano le scuole di Chianciano Terme sia per l’andata che per il ritorno. I nuovi orari entrano in vigore da (domani) 8 marzo 2021 e riguardano il trasporto di andata e quello di ritorno, estendendo il servizio a doppie corse sia dei mezzi scuolabus comunali che il pullman della Tiemme Toscana Mobilità.

I nuovi orari del servizio di trasporto scolastico sono stati messi a punto tenendo conto della riduzione della capienza di tutte le corse del 50 per cento, sia in andata che per il ritorno. Una decisione presa per cercare di contenere sul territorio comunale la diffusione della pandemia da Covid-19 e il rischio di trasmissioni delle varianti, per tutelare maggiormente la salute dei giovani che utilizzano il servizio e delle loro famiglie.

I nuovi orari riguardano il trasporto andata e ritorno degli alunni e delle alunne della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria “De Amicis” (paese), la Scuola Primaria “Mencarelli” (zona termale) e la Scuola Secondaria di Primo Grado “F. Tozzi” (Viale Dante).

L’Amministrazione comunale invita le famiglie dei ragazzi e ragazze di Chianciano Terme che utilizzano il servizio di trasporto scolastico a prendere visione dei nuovi orari nel sito del Comune di Chianciano Terme al link: shorturl.at/dhuD4

Riguardo a antoniodellaversana