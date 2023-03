Valdichiana Senese. Tutti gli appuntamenti della giornata dell’8 marzo 2023

Nel cartellone unico “La donna al Centro” del Centro Pari Opportunità anche l’adesione dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese a “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla”

“Diamo pace alle donne” è il monito con cui si apre il cartellone unico “La donna al Centro”, un mese di iniziative, dal 1° al 31 marzo 2023, che ruotano intorno all’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, promosso dal Centro Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, di cui fanno parte le Consigliere delegate dei dieci Comuni della Valdichiana Senese (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Pienza e Trequanda), programma realizzato in collaborazione con le Istituzioni, l’Associazione Amica Donna e molte altre Associazioni del territorio della Valdichiana Senese. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e alcune strutture museali saranno ad ingresso gratuito per le donne e le ragazze. Tutte le iniziative saranno sui canali istituzionali e social dei dieci Comuni e dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

Tra gli eventi in programma, musei gratuiti alle donne e ragazze, presentazione di libri e letture ad alta voce per bambin* e ragazz*, spettacoli, mostre, incontri, dibattiti, convegni, testimonianze di donne che sono riuscite a dire “no alla violenza”, intitolazioni di luoghi a donne e la presentazione dell’adesione dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese al memorandum d’intesa partito dalla Commissione europea, e rilanciata in Italia da Rai Radio 1, “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla“.

Il programma di mercoledì 8 marzo è molto intenso.

Si apre al Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona (in Via Roma 37), con l’ingresso gratuito per le donne dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

All’Istituto Alberghiero P. Artusi (Strada del Morellone 1) di Chianciano Terme alle ore 10:30 si aprirà il Convegno “Giovani, lavoro e disuguaglianze: quali prospettive?”, relatrice la Prof.ssa Giustina Orientali Caputo, Docente di Sociologia del Lavoro presso l’Università Federico II di Napoli.

Alle ore 13:00 intervengono in diretta su NTi (canale del digitale terrestre n. 93) e in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Montepulciano, il Sindaco Michele Angiolini e la Consigliera delegata alle Pari Opportunità, Pace e Diritti Civili, Chiara Protasi, che presenteranno l’atto con cui il Comune di Montepulciano ha formalizzato la condivisione dei principi ispiratori del progetto “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla” e la presentazione all’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese della proposta di adesione dell’istituzione territoriale ad un protocollo d’intesa con la RAI per l’attuazione della campagna che porta lo stesso nome. “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla”, il Memorandum d’intesa partito dalla Commissione europea per una rappresentazione equilibrata e paritaria nel dibattito pubblico.

Alle ore 16:00 a Chiusi Stazione, presso la sede Cgil (Via Goffredo Mameli 20), ci sarà l’iniziativa di Auser Chiusi Stazione in collaborazione con Cgil e Associazione Aurora “La voce delle donne”: testimonianza di una donna che è riuscita a dire stop alla violenza; discussione sulla violazione dei diritti delle donne; parità di genere nel mondo del lavoro: la presenza femminile nei settori considerati tipicamente maschili.

Alle ore 21:00 a Sarteano al Teatro Comunale degli Arrischianti (Piazza XXIV Giugno 25), sarà proiettato il film “Joy”, la storia di una donna che reinventa sé stessa in collaborazione con Nuova Accademia degli Arrischianti e Sarteano Viva (ingresso gratuito).

Alle ore 21.15 a Sinalunga, al Teatro Ciro Pinsuti (Via San Martino 5) andrà in scena lo spettacolo “Vi chiamerò Marie”, con Livia Castellana, Regia di Stefano Bernardini (ingresso gratuito).

Dott.ssa Patrizia Mari

Servizio Associato Comunicazione – Unione Comuni Valdichiana Senese