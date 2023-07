PNRR. Torrita di Siena si aggiudica 1,4 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio

È destinata alla costruzione di una cassa di espansione in località Ciliano la somma di 1,4 milioni di euro che il Comune di Torrita di Siena ha ottenuto dal bando PNRR finalizzato alle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Il contributo europeo coprirà totalmente la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Torrita di Siena, il quale si è ancora affermato tra i beneficiari dei fondi PNRR aggiungendo, ai 1,5 milioni assegnati a dicembre 2022 per l’intervento di ampliamento della scuola dell’infanzia, queste nuove risorse.

Oggetto del bando ritenuto meritevole del finanziamento è la costruzione in località Ciliano di una cassa di espansione, un bacino artificiale utile a contenere l’acqua del torrente quando raggiunge la piena, per poi farla defluire in modo controllato, evitando la tracimazione.

Il sindaco Giacomo Grazi, che detiene anche la delega ai lavori pubblici, esprime soddisfazione per i fondi ottenuti: “Si tratta di una notizia importante per il nostro territorio, il quale andrà a completarsi di un’opera idraulica fondamentale, sia per la sicurezza dei cittadini che per la stabilità del terreno. Ed è inoltre una prova ulteriore di quanto per questa amministrazione sia primario intercettare risorse da investire in progetti di portata considerevole, nell’interesse soprattutto delle prossime generazioni. Per il nuovo risultato si ringrazia in particolar modo il personale tecnico per il lavoro compiuto”.

Anita Goti

Ufficio Stampa Comune Torrita di Siena