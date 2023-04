Pievese pari con il Mantignana , il Tavernelle torna secondo. Due partite per giocarsi i play off.

Qualche anno fa la partita fra Pievese e Mantignana poteva chiamarsi il derby della Banca Centro, dalle due banche che si erano fuse ed avevano avviato il processo di accorpamento che ora è arrivato fini a Livorno, sulle spiagge del Tirreno.

Con una vittoria degli albicelesti, domenica al “Serenella Baglioni”, con i risultati di Montone e Padule, non ci sarebbe stata ancora la certezza matematica dei Play Off, ma la soddisfazione del secondo posto ancora in tasca si. La soddisfazione è venuta meno in pieno recupero, con un calcio piazzato ed una punizione dal percorso un po’ rocambolesco.

Ora alla Pievese restano due partite sulle tre che mancano alla fine. Doemnica prossima a Sigillo, il riposo e l’ultima in casa con il Castel del Piano. Ci sono tutte le condizioni non solo per continuare la lunga striscia di risultati positivi ma anche per raggiungere un obbiettivo prestigioso in una stagione sicuramente tra le migliori di questi anni. E non è detto che il responso matematico nonj arrivi la stessa domenica prossima che vede impegnate il Montone sul campo del Marra e il Padule su quello del Tavernelle. Tutto da queste parti.

Per il resto da registrare un pareggio stentato del Pierantonio ad Assisi, che comunque garantisce la matematica promozione in Eccellenza, la sconfitta del Pietralunga a Castel del Piano, il perentorio 3 a 0 del Tavernelle a Piccione. Gialloverdi che così si riprendono la seconda piazza.