Nominato nuovo consiglio di Tsa. Nessun pievese.

Fino al consiglio precedente Città della Pieve aveva un suo rappresentante all’interno del Consiglio della società mista pubblico privato che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella nostra zona, in virtù di un contratto, diciamo molto articolato, che andrà in scadenza a fine 2024. Nel consiglio eletto a settembre scompare qualsiasi rappresentante pievese, così come in precedenza era scomparso qualsiasi rappresentante pievese dal consiglio del Gal Trasimeno Orvietano. Nel caso della Tsa il presidente è corcianese, ed i due rappresentanti dei comuni sono uno magionese ed uno castiglionese. Nel caso del Gal la spartizione è stata fatta tra Orvieto e Castiglione del Lago. Può essere utile come informazione ai cittadini sapere che nel caso della Tsa la maggioranza è di sinistra, nel caso del Gal è di destra. Come a dire, questa nostra città non ha scampo con la vecchia politica!

L’Assemblea dei Soci della Trasimeno Servizi Ambientali TSA Spa ieri, martedì 12 settembre, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente Cristian Betti e dai Consiglieri Alunni Proietti Massimo, Banella Margherita, Lutazi Alessio e Stentella Alessandro.

La Trasimeno Servizi Ambientali, TSA S.p.A., è una societá a capitale misto pubblico-privato che opera nel ciclo integrato dei rifiuti. La Società è stata costituita nel 1990 su iniziativa dei Comuni del Lago Trasimeno e di Corciano con l’obiettivo di gestire i Servizi di Igiene Urbana in modo imprenditoriale.

La Trasimeno Servizi Ambientali TSA SpA é Socio di Gest S.r.l., la societá che si é aggiudicata la gara di appalto per la gestione integrata dei rifiuti nell’ATI n°2 dell’Umbria. (g.f)