Montagnoli e Dongarrà e la Pievese va! Il Tavernelle vince, si ferma il Castiglione.

E’ sta una vittoria voluta con forza quella della Pievese nella prima di campionato al “Serenella Baglioni” contro il Santa Sabina. Pievese con la tradizionale casacca biancoceleste a righe verticali e calzoncini neri, Santa Sabina in maglia rossoblu a righe verticali, calzoncini blu. Sembrava di vedere un inedito scontro fra Argentina e Barcellona.

La prima parte del primo tempo ha visto le squadre piuttosto imballate ed alla ricerca delle misure, con una prevalenza degli ospiti che concretizzano questa iniziale superiorità con una rete su punizione al 18° minuto del primo tempo.

Dalla rete dei perugini in poi la partita si è rovesciata e la Pievese l’ha presa in mano senza più lasciarla fino alla fine con un gioco imperniato sui due centrali, in mezzo al campo Montagnoli e davanti un ottimo Fiorindi, che quando affondava spaccava la sempre difesa avversaria. Diverse le occasioni fallite e soprattutto un goal annullato per fuorigioco che avrebbe meritato un Var tutto suo, Chissà se le immagini registrate ci diranno qualcosa a riguardo.

Il pareggio l’ha realizzato meritatamente Montagnoli, al 38° del primo tempo, ribattendo in rete con precisione alla destra del portiere avversario. Nella ripresa il goal della vittoria l’ha realizzato Dongarrà al 27° dopo che aveva da poco sostituito Capoccia.

Con questa vittoria la Pievese guida dopo le prime due partite la classifica a punteggio pieno insieme agli eugubini del Calzolaro ed ai perugini della Nuova Alba. E domenica ci sarà proprio a San Martino in Campo il primo scontro al vertice fra Nuova Alba e Pievese.

In Eccellenza si sono invertire le parti della prima giornata. Ha vinto il Tavernelle in casa contro i marscianesi della Nestor, mentre il Castiglione è stato sconfitto in riva al lago, da una delle squadre di Foligno, in questo caso si chiama Fulgens, che dovrebbe avere legami di parentela con quella che una volta si chiamava Fulginium.

PIEVESE: Villani, Bartoccioni, Morganti, Parretti, Fanfano, Bonomini (Possieri), Cencini, Montagnoli, Capoccia (Dongarrà), Fiorindi, Sauta(Sorrentino).All. Moscatello.

SANTA SABINA: Boukari, Santanicchia, Fagioli, Miccioni, Paciosi, Boredellini, Buzzi, Tiacci, Pettinari, Vazzana, Bura. All. Talli

Reti: 18° pt Tiacci (SS), 38° pt Montagnoli (Pie). 27°st Dongarrà (Pie)

Arbitro: Flavio Curci di Perugia