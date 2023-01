“L’anima libera e fiera di Perugia”, il libro di Valentini sarà presentato a Castiglione.

Il 2023 di Castiglione del Lago comincia subito con il primo appuntamento di “Narrazioni: storie, racconti, scritture”, il format culturale lanciato dal Comune di Castiglione del Lago nel 2021 in collaborazione con la libreria “Libri Parlanti Books & Coffee” e la Biblioteca Comunale.

Sabato 14 gennaio alle ore 17, nella splendida cornice della Sala dell’Investitura di Palazzo della Corgna, Mario Valentini, sindaco di Perugia dal 1990 al 1995, presenta il libro “L’anima libera e fiera di Perugia” edito da Volumnia Editrice. Ne “L’anima libera e fiera di Perugia” Valentini ripercorre i momenti storici fondamentali dello splendore, della sottomissione e del riscatto di Perugia e ne descrive la potenza della Città in epoca etrusca e poi in quella del Libero Comune quando, nel 1200, Perugia fu palestra di democrazia che ne determinò il periodo di massimo sviluppo. In quel tempo, grazie all’alleanza tra la borghesia e il popolo, vennero realizzate opere mirabili che parlavano e ancora oggi parlano al mondo. Seguì la crisi, con le lotte fratricide che partorirono i capitani di ventura e le signorie e, infine, il tempo della sottomissione definitiva di Perugia al volere e al regime del “papa re” che durò per oltre tre secoli, dalla guerra del sale fino al 1860. Il lettore conoscerà la lunga epoca dolorosa e difficile del riscatto che si snodò, in tappe significative, tra la fine del ‘700 e la metà dell’800.

Mario Valentini racconta queste vicende civili con l’intento di parlare ai giovani, perché, come egli dice: «Sono la nostra speranza e il nostro futuro e perché la conoscenza delle radici e dei valori di civiltà della gente perugina possa essere un insegnamento”

