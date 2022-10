La Pievese vince a S.Feliciano. Vince anche il Castel del Piano. E domenica c’è il derby con il Tavernelle

I ragazzi di mister Saravalle si fanno un boccone del sempre quotato Marra di San Feliciano e con la vittoria in riva al lago tornano in solitaria al secondo posto in classifica. Una classifica un po’ bugiarda dato che siamo alla metà del giorone di andata e metà delle squadre hanno giocato una partita in meno.

Ieri sera nel turno infrasettimanale c’è stata un’altra squadra che continua a parlare chiaro sul suo valore ed è il Castel del Piano che ha rifilato tre pappine al Gualdo sul suo campo, raggiungendo il Padule al terzo posto , ma con una partita in meno. Da notare che il Castel del Piano ha anche la migliore difesa del campionato, con quattro reti subite.

Ha pareggiato pure il Pietralunga, oltre al Padule. Pietralunga che domenica prossima ospiterà la capolista Pierantonio in quello che sarà il match clou della giornata.

Ma domenica ci sarà anche un altro match clou, se non altro per la tradizione e la passione delle tifoserie. Al “Serenella Baglioni” arriveranno i gialloverdi del Tavernelle, di mister Abenante e di Cacciamano. Se non è derby questo….