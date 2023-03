La Banda musicale di Sarteano in trasferta in Germania a maggio 2023

Si esibirà nell’ambito del gemellaggio tra Sarteano e Gundelsheim.

La delegazione guidata dal Sindaco Francesco Landi. Gemellaggio aperto alla cittadinanza.

La banda musicale della Società Filarmonica di Sarteano, fondata il 19 settembre del 1850, dal 25 al 29 maggio 2023 sarà a Gundelsheim, cittadina dell’Alta Baviera in Germania, legata a Sarteano già dal 2010, quando le due comunità hanno siglato un Patto di gemellaggio. Nella kermesse di tre giorni a maggio, la banda musicale di Sarteano si esibirà in occasione dei festeggiamenti dei 40 anni dalla fondazione del Gruppo musicale (Musikverein) di Gundelsheim. La delegazione sarà guidata dal Sindaco di Sarteano, Francesco Landi, dal Presidente della Società Filarmonica, Sergio Bologni, e dal Maestro Filippo Zambelli. Uno dei momenti più significativi sarà l’esibizione musicale della banda di Sarteano nel prestigioso auditorium (Konzerthalle) di Bamberg, sabato 27 maggio 2023. Ai festeggiamenti, oltre la banda musicale di Sarteano, parteciperà anche l’Orchestra giovanile (Harmonie des enfants) della cittadina francese di Saint Symphorien d’Ozon. Il gemellaggio è aperto anche a tutta la cittadinanza. Chi desidera accompagnare i musicisti in questa trasferta può contattare direttamente la società Filarmonica (per informazioni Cristina, tel. 338 3597848).

La visita di primavera segna il ritorno alla normalità degli scambi culturali tra le due comunità, che interrotte in seguito alla pandemia, sono riprese nel novembre 2022 quando gli “Ottoni per Caso” – casual band della Filarmonica di Sarteano – si sono esibiti a Gundelsheim, in occasione del mercato tipico di arti e mestieri che si svolge nel periodo invernale (Wintermarkt) di Gundelsheim. Tra gli ultimi eventi significati, che legano le due bande musicali, ricordiamo che nel giugno del 2019 le due bande hanno avuto modo di esibirsi, oltre che a Sarteano, anche in Piazza della Signoria a Firenze in occasione del Festival Musicale Fiorentino

La Filarmonica di Sarteano ha una tradizione storica di relazioni e scambi culturali con gli ambienti musicali europei. Era il 1986 quando la banda musicale di Sarteano, per la prima volta fuori dai confini nazionali, ha partecipato al concorso internazionale in Baviera, nella cittadina di Hammelburg, risultando la prima nella sua categoria; nel 1992 il successo si ripete e nel 2002 lo stesso riconoscimento arriva dopo il confronto con ben 200 bande provenienti da tutta Europa, sempre in Germania, nella città a nord della Baviera, a Bamberg. In questi scambi si sono consolidate amicizie come quella del Gruppo musicale (Musikverein) della cittadina di Gundelsheim (comune tedesco di circa 7.500 abitanti, situato nel land del Baden-Württemberg) e negli anni l’amicizia consolidata ha portato alla firma del Patto di gemellaggio tra le due cittadine che, nel tempo, oltre agli scambi culturali musicali, hanno promosso scambi enogastronomici e, nelle terre più note d’Europa delle birre, sono state fatte conoscere le prelibatezze toscane, quali l’olio d’oliva, i vini ed i formaggi.

Dott.ssa Patrizia Mari

Servizio Associato Comunicazione – Unione Comuni Valdichiana Senese