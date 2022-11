Isola Polvese. Dominici (Lega) “Pareri inviati solo dopo la mia diffida. Si parla di 1 milione di euro. Nuova interrogazione ”

(Cittadino e Provincia) Il consigliere provinciale della Lega Giovanni Dominici replica alle parole della presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti in merito ai lavori effettuati ad Isola Polvese.

“In merito alle dichiarazioni della presidente Proietti effettuate a mezzo stampa – sostiene il consigliere Dominici – mi preme precisare che i pareri mi sono stati inviati in coppia nel pomeriggio del 23 novembre, soltanto a seguito di diffida ex articolo 328 codice penale protocollata lunedì e a 36 ore dalla mia richiesta. Ciò che è ancora più importante evidenziare è che nella sua replica la presidente si dimentica o, forse peggio, non è al corrente del fatto che alla delibera del 20 ottobre 2020 con la quale si riconosceva al concessionario una somma di 1 milione e 77.342,36 euro seguiva un atto di transazione tra la Provincia di Perugia ed il concessionario stesso, a firma del responsabile dell’Ufficio del Territorio con il quale si riconosceva tale somma come dovuta”.

“Ricordo – prosegue la nota di Dominici – che un atto di transazione, secondo il Codice civile vigente in Italia, è un contratto con il quale le parti facendosi reciproche concessioni pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro e che tale contratto estingue la lite medesima con la stessa efficacia con cui verrebbe estinta mediante una sentenza passata in giudicato. La domanda che voglio fare alla presidente sorge spontanea: chi pagherà questo milione e 77.000 euro? La Provincia di Perugia o i dirigenti che l’hanno concepita e data in esecuzione? Quali provvedimenti vuol prendere la presidente nei loro confronti? Questo non è un gioco, qui si parla di oltre 1 milione di euro e di legittime aspettative a cui qualcuno ha dato adito. Sul tema ho provveduto a inviare una nuova interrogazione alla presidente Proietti, per fare piena luce sull’accaduto, ricordandole anche che nel bilancio consuntivo 2021 della Provincia di Perugia la somma era stata accantonata finalizzata al ristoro delle spese sostenute per i lavori di ampliamento/miglioramento del compendio immobiliare di Isola Polvese”.