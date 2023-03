Città della Pieve. Rinnovato il Comitato degli “Amici del Gemellaggio”

(c.s) Si è tenuta, domenica 5 marzo presso le sale de LA ROCCA, l’Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato Amici del Gemellaggio di Città della Pieve.

Dopo i saluti del Sindaco, che ha sottolineato come il Comitato abbia anche una funzione di rappresentanza di unità tra i popoli in un momento storico in cui spirano venti di divisioni e guerre ed ha dato la piena disponibilità a supporto delle iniziative che il Comitato ha in programma è seguita la relazione del Presidente che ha ripercorso i tre anni di attività del Comitato, purtroppo contrassegnate da un forzato rallentamento a causa della maledetta pandemia che, di fatto ha portato ad un “congelamento” di alcune delle attività anche da parte delle città gemelle.

Per quanto riguarda le iniziative programmate, una particolare sottolineatura è stata data ai “GIOCHI EUROPEI DELLA GIOVENTU’” che si terranno a Città della Pieve dal 18 al 21 maggio e che vedranno impegnati i ragazzi delle tre città organizzati in gruppi misti che affronteranno delle prove all’aria aperta e che stiamo pensando di sviluppare attorno ai temi del cavallo, del tiro con l’arco, e dell’orienteering per le vie cittadine su tematiche riguardanti il Perugino, in relazione all’anno celebrativo.

Dopo l’approvazione del bilancio le elezioni hanno dato il seguente esito:

CONSIGLIO DIRETTIVO 2023/2026:

Ilenia Baldoni

Iris Bergmiller – Fellmeth

Franco Cosenza

Enzo de Fabrizio

Roberta Rismondo

Antonina Romagnoli

Luca Sberna

Ettore Serpico

Tatiana Sisani

PROBI VIRI:

Paolo Pausilli

Biagio Pittaro

Massimo Roso

Nel ringraziare i partecipanti il presidente ha sottolineato l’importanza del Gemellaggio quale “mattoncino per costruire una Europa migliore, unita e solidale” dando appuntamento alle prossime iniziative programmate ed invitando alla adesione a tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo al Comitato.