Città della Pieve. Il Comune annuncia interventi in Via del Fango e del Cocciaro

(Cittadino e Provincia) E’ previsto per il 18 gennaio l’inizio dei lavori di riqualificazione di Via del Fango e Via del Cocciaro a Città della Pieve.

Nello specifico, come informa l’Amministrazione comunale, si tratta di interventi che includono il rifacimento del piano viabile dei sottofondi, dei sottoservizi e del manto stradale che da asfalto verrà portato a pietra serena, pregiata varietà di arenaria grigia, più adatta ad un centro storico di grande valore come quello di Città della Pieve.

“Lavori – spiega il Comune – che la cittadinanza attende da anni e che finalmente potranno essere realizzati, come la risoluzione dei problemi di infiltrazione nei fondi sotterranei e a piano strada causati dall’errata regimazione delle acque. Si informa la cittadinanza che per tutto il periodo dei lavori non è consentito il passaggio agli autoveicoli, mentre resta garantito ai pedoni”.