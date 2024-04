Chiusi. M5S “Sindaco e Consiglio incapaci di dire un no secco a nuova stazione Alta Velocità”

(comunicato stampa) Purtroppo, come era ampiamente presumibile, ancora una volta il Sindaco Sonnini e la sua maggioranza in Consiglio Comunale non ha avuto la forza di portare avanti una linea ferma e coerente sulla questione ” valorizzazione della Stazione di Chiusi- Chianciano Terme” ed un NO netto su un’eventuale Stazione in Linea AV .

Nell’ultimo Consiglio Comunale è stata discussa una Mozione delle opposizioni (Possiamo e Chiusi Futura) nella quale si chiedeva l’accoglimento delle osservazioni al Piano Strutturale Intercomunale formulate non solo dall’Associazione Opzione Zero ma anche da altre associazioni ambientaliste compresa Lega Ambiente.

Per tutta risposta detta Mozione è stata bocciata con il voto contrario anche della lista Barbanera, nonostante faccia parte anch’essa dell’opposizione. Come premesso, per noi del Movimento 5 Stelle, il risultato era scontato perché già in altre occasioni avevamo constatato personalmente la titubanza su questo argomento che portò alla spaccatura la coalizione che aveva dato vita a questa maggioranza.

Ribadiamo che per noi una eventuale Stazione AV in mezzo al nulla con spreco di suolo e soldi pubblici che non avvantaggia la popolazione ed anzi penalizza il territorio e le due stazioni già esistenti, Chiusi- Chianciano Terme ed Arezzo, non ha nessun scopo di esistere.

Ci batteremo come già fatto sia in Regione che in Parlamento per ostacolare in tutti i modi questa scelta scellerata.

Bonella Martinozzi

coordinatrice M5S della provincia di Siena