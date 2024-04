Castiglione, Pievese, Moiano, Pobandino, giornata no. Solo il Tavernelle pareggia in casa.

Giornata decisamente non fortunata per le squadre della nostra zona. In Promozione la Pievese non regge l’urto della Pontevecchio e torna dai ponti perugini con una netta sconfitta per 3 a 0. Non buone anche le notizie dai campi dove erano impegnate le avversarie dirette per i Play out. Il Selci Nardi va a vincere sul campo del Santa Sabina, mentre il Sangiustino impatta con la vice capolista Pietralunga.

In Eccellenza c’era un big match in riva al lago, dove arrivava ospite il Masssa Martana, che inseguiva in classifica la squadra biancorossa. Hanno vinto i tuderti di misura ed hanno scavalcato in classifica i biancorossi. Unico risultato non negativo quello dei gialloverdi del Tavernelle che hanno pareggiato in casa con il Pierantonio, squadra in corsa per i play off.

In Seconda Categoria il Moiano è stato sconfitto sul proprio terreno dal Papiano, terzultimo in classifica, mentre il Pobandino è stato sconfitto dal Bastardo Gualdo. Non sfruttando così, entrambe, il turno di riposo del Deruta.