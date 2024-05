Castiglione. Audio fuori onda. FDI e Lega condannano e chiedono severità.

(comunicato stampa) I Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Francesca Traica. Gianluca Pierini, Pamela Becciolotti e Lega Castiglione del Lago Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli stigmatizzano con forza quanto accaduto nel ‘fuori onda’ del Consiglio Comunale del 24 aprile scorso dove gravi offese sessiste sono state proferite da un dipendente comunale nei confronti di una collega, in presenza di più persone. Come se non fosse sufficiente, il dipendente in questione richiama più volte l’amministrazione comunale apostrofandola “azienda”, dimenticandosi del ruolo ricoperto e degli obblighi, nonché del contegno che l’ufficio pubblico richiedono di soddisfare.

Abbiamo chiesto formalmente al Sindaco Burico, ritenendo insufficiente e non proporzionato il richiamo verbale annunciato, dichiarano i consiglieri di opposizione, di intervenire immediatamente a tutela della persona coinvolta mediante un’indagine interna, affinché certi comportamenti non accadano più e vengano presi i più appropriati provvedimenti disciplinari.

Nello specifico è stata inviata una nota a firma congiunta dei Gruppi di opposizione di Fratelli d’Italia e Lega Castiglione del Lago con cui si intende fare luce su quanto accaduto la sera del Consiglio Comunale. Si chiede di verificare se è stato individuato il soggetto che ha pronunciato le parole offensive e sessiste nei confronti di una dipendente dell’Ente, se e quali provvedimenti l’amministrazione comunale intende adottare nei confronti del soggetto responsabile di quanto accaduto, se il video pubblicato sui quotidiani on-line è, in formato originale, ancora in possesso dell’amministrazione in quanto, sul sito istituzionale risulta cancellata proprio quella parte della seduta e dunque se ci sia stato, e perchè, un tentativo da parte di qualcuno di nascondere gli avvenimenti.

Apprendiamo inoltre, aggiungono i consiglieri, della “precisazione tecnica” del Sindaco Burico che evidenzia che “il tutto è accaduto al di fuori del Consiglio Comunale durante le prove tecniche dell’audio” quasi a giustificare e sminuire la gravità del fatto.

Auspichiamo tutti, concludono Traica, Pierini, Becciolotti per Fratelli d’Italia e Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli per la Lega, in una presa di posizione netta sull’accaduto sia dell’amministrazione comunale sia del mondo femminile castiglionese, politico e non, a tutela della donna offesa perché il deprecabile episodio non accada più.

I Gruppi Consiliari

Fratelli d’italia Castiglione del Lago, Francesca Traica – Gianluca Pierini – Pamela Becciolotti

Lega per Castiglione del Lago

Paolo Terrosi – Lorenzo Nardelli