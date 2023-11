Castiglione. Alessio Meloni (Pd)” Sanità. Abbiamo incontrato i consiglieri Simona Meloni e Michele Bettarelli”

La Direzione Comunale del Partito Democratico di Castiglione del Lago, dopo l’iniziativa pubblica con Antonio Misiani sulla legge di bilancio, ha incontrato i consiglieri regionali Simona Meloni e Michele Bettarelli per affrontare nuovamente le criticità della sanità pubblica in Italia e in Umbria. Si è parlato della grave situazione in cui versa l’ospedale di Castiglione del Lago e della stagnante condizione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento causata dalle politiche di vero e proprio smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico praticate a livello nazionale e regionale.

Ai Consiglieri Regionali del PD è stato chiesto di continuare con determinazione le azioni di protesta per le mancanze rilevate e di contribuire alla costruzione di una proposta di servizio sanitario da parte del Partito Democratico a livello regionale.

Si tolgono risorse dal fondo sanitario nazionale per svuotare la sanità pubblica a favore di quella privata. Si depotenziano così i servizi pubblici con l’intenzione precisa di procedere con la progressiva chiusura delle strutture e dei servizi prossimi ai cittadini.

Sabato 11 Novembre saremo a Roma alla manifestazione nazionale del PD in Piazza del Popolo, per sostenere il progetto politico che punta al pieno recupero dei valori della Costituzione Repubblicana in cui i diritti fondamentali della salute, della istruzione e della tutela dell’ambiente debbono essere garantiti universalmente dalle strutture pubbliche integrati, ove necessario, da quelle private.

Per il settore della sanità il Partito Democratico è impegnato a livello nazionale perché nella legge di bilancio venga aumentato il fondo sanitario nazionale per :

Interrompere il processo di privatizzazione dei servizi sanitari

Promuovere un piano straordinario di assunzioni di medici e di personale infermieristico e OTA

Ridurre le liste d’attesa

Rinnovare il contratto di lavoro del comparto sanitario

Attuare la riforma della medicina di prossimità per garantire la salute delle fasce più deboli della popolazione e la prevenzione sanitaria

Fermare il Disegno di Legge sull’Autonomia Differenziata tra le regioni che penalizzerebbe pesantemente la popolazione della regione Umbria e non solo.

Il Partito Democratico di Castiglione del Lago avvierà una campagna di sensibilizzazione e di lotta perché sia tutta la cittadinanza castiglionese a ribellarsi a questo stato di cose che penalizza tutti i cittadini e soprattutto le fasce più deboli della popolazione.

Alessio Meloni

Segretario Unione Comunale PD

Castiglione del Lago