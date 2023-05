Auser Ponticelli. Una targa ed un automezzo nel ricordo di Marco Barbanera e Giancarlo Scattino

Nel tardo pomeriggio di Domenica 14 maggio, presso la sede dell’Associazione Volontari S. Eugenio ODV, centro Auser di Ponticelli, ha avuto luogo, per iniziativa dell’Associazione stessa, la posa della targa commemorativa in ricordo di Marco Barbanera (Presidente) e Giancarlo Scattino (Consigliere).

Presenti: il Sindaco Risini Fausto, il Presidente dell’Auser regionale Mariotti Manlio, i rappresentanti del Motoclub di Città della Pieve, la Proloco Ponticelli, il Circolo CSAIN, il Circolo PD, la Laris Bike, i membri attuali del consiglio, le famiglie di Marco e Giancarlo e un nutrito gruppo di cittadini.

L’Associazione S. Eugenio, nel proseguire e perseguire l’impegno di Marco e Giancarlo, ha, con l’occasione, mostrato ai cittadini il nuovo automezzo attrezzato per il trasporto delle persone diversamente abili, con il quale svolgerà servizi di accompagnamento per anziani, disabili o chiunque ne abbia bisogno, presso le strutture mediche, sociali e commerciali.

Portare avanti l’attività di volontariato è senza dubbio il modo migliore per omaggiare Marco e Giancarlo; tuttavia, l’Associazione si è unita nel credere che una targa davanti alla sede fosse comunque un segno tangibile per esprimere appieno il sentimento di affetto gratitudine e stima nei loro confronti.

Il nuovo presidente Giorgio Pieroni ha dato il benvenuto ai presenti ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, associazioni e partecipanti tutti, presenti e assenti per cause di forza maggiore. Al nome di Marco ha legato il contributo umano, l’impegno di ricerca verso nuove opportunità e crescita per il bene collettivo e, non ultimo, l’onere economico di farsi carico del mutuo a suo tempo acceso per l’acquisto dell’immobile della sede, di cui le figlie Sofia e Agnese si faranno carico in Sua memoria.

Ricordando Giancarlo ne ha sottolineato l’impegno umano e creativo che con la sua opera di grafico, elettricista, informatico, imbianchino… ha contribuito alla cura e crescita dell’Associazione.

Marco e Giancarlo, con il lavoro espresso col cuore, lasciano i membri attuali dell’Associazione, e tutti coloro che succederanno, custodi e curatori di un bene prezioso per la comunità intera.

Il Presidente ha inoltre tenuto a rimarcare il merito di coloro che si dedicano, a titolo completamente gratuito, alla conduzione degli automezzi.

A seguire si sono succeduti nell’intervento: Il Sindaco Risini, il quale ha ricordato Marco come figura di riferimento per la comunità intera elogiando il suo lavoro e la sua persona; il presidente Mariotti, che si è unito sottolineando l’importanza del volontariato nel nostro Paese, unica formula capace di dare risposte ai bisogni dei cittadini laddove, purtroppo, il Pubblico non riesce ad arrivare; e, a conclusione, l’intervento comune e commosso di ringraziamento, mano nella mano, di Catia (moglie di Marco) e Benedetta (figlia di Giancarlo).

La piena disponibilità dell’immobile, come auspicato nel suo discorso anche dal Sindaco Risini, e in parte già accaduto, potrebbe in futuro rappresentare un centro aggregativo per le tante altre Associazioni presenti nella realtà del Comune.

In chiusura il Presidente ha ricordato che il prossimo anno l’Associazione S. Eugenio compirà 20 anni e tale occasione verrà sicuramente celebrata con tutti gli associati, soci fondatori e tutti coloro che vorranno partecipare.