La Fitarco ( Federazione Italiana di Tiro con l’Arco) ha diramato le convocazioni per gli atleti impegnati nei Campionati Europei che so svolgeranno a Porec in Croazia dal 5 al 12 settembre.

Per la disciplina dell’arco nudo maschile, categoria juniores è stato convocato il giovane pievese Matteo Seghetta. Una nuova soddisfazione ed un altro riconoscimento all’atleta ed al sempre prolifico lavoro della Compagnia degli Arcieri pievese.

Riguardo a redazione