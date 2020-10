Sarteano. Al Nido d’Infanzia Comunale “La Locomotiva” arrivano risorse da Regione Toscana e dall’Unione Europea.

(Comunicato stampa)

Per il quinto anno consecutivo le caratteristiche di qualità del Nido d’Infanzia “La Locomotiva” hanno permesso di accedere ad importanti risorse erogate dalla Regione Toscana e dall’Unione Europea (progetto POR Obiettivo “ICO” FSE 2014/2020) finalizzate a migliorare e a sviluppare servizi di educazione ed accoglienza per l’infanzia di qualità. Il Comune di Sarteano è stato ammesso a contributo per un importo pari ad Euro 20.441,74, risorse che verranno utilizzate a sostegno della spesa complessiva che l’Ente assume per la gestione della struttura del Nido d’Infanzia Comunale “La Locomotiva”.

“Abbiamo partecipato all’avviso pubblico della Regione rivolto ai Comuni della Toscana per promuovere e sostenere nel territorio regionale la gestione, diretta ed indiretta, dei servizi educativi rivolti all’infanzia – afferma il Sindaco Francesco Landi – con l’obiettivo di assicurare le migliori condizioni educative e di socializzazione dei bambini, oltre che creare quelle condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei componenti della famiglia responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato del lavoro“.

Quindi, anche per l’anno educativo 2020/2021 si potrà contare sul contributo della Regione Toscana, attraverso risorse messe a disposizione dall’Unione Europea.

“Ringrazio gli uffici comunali per l’ottimo lavoro fatto anche quest’anno nel reperimento di risorse – continua Landi – questo ci ha consentito di non intervenire sulle rette delle famiglie ma, anzi, di ridurle di un 20 per cento rispetto all’anno precedente, nonché di sostenere il servizio educativo garantendo anche quest’anno sia l’apertura ordinaria da settembre a giugno, che quella dei mesi di luglio e agosto“.

Il Nido d’Infanzia Comunale “La Locomotiva” è l’unico servizio attivo nel territorio comunale. Gestito in appalto, accoglie fino a 24 bambini, di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Le risorse di Regione Toscana e dell’Unione Europea sono state utilizzate per rafforzare quelle stanziate dal Comune di Sarteano e consentire il mantenimento del servizio esistente che accoglie fino a 24 bambini, di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, prevede 3 fasce di frequenza (7.30-12.30, 7.30-13.30, 7.30-17.00) e garantisce la presenza di un coordinatore pedagogico. Il servizio è aperto anche nei mesi di luglio e agosto (con fascia di frequenza 7.30-13.30). Le rette di compartecipazione per le famiglie, anche grazie a contributi MIUR, sono state ridotte del 20 per cento e sono state operate azioni a salvaguardia delle famiglie quali l’applicazione di tariffa unica per il pasto.

Riguardo a antoniodellaversana