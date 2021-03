“Riscoprire le tradizioni. Valorizzare il territorio.Un nuovo inizio per Monteleone d’Orvieto!”

Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Tarparelli e vivo a Monteleone d’Orvieto, un piccolo borgo in provincia di Terni. Ho deciso di scrivere ad alcuni giornali locali, come per esempio corrierepievese.it, perché́ vorrei far conoscere sia ai turisti che agli stessi cittadini umbri i costumi, le tradizioni, i luoghi, l’enogastronomia, l’arte e la cultura che caratterizzano il mio borgo.

Ho notato in questi ultimi anni che tante persone durante la loro visita nel centro storico di Monteleone d’Orvieto, scattano foto, anche a luoghi storici, senza aver modo di conoscerne la storia perché non ci sono pannelli informativi per i turisti che gliela possano illustrare.

Il Comune insieme alla compagnia teatrale amatoriale “Filodrammatica dei Rustici” ha organizzato l’anno scorso delle visite turistiche guidate, rispettando le norme sanitarie anti Covid-19, nel centro storico in stile “Rustici”, cioè con costumi medioevali. L’obiettivo è quello di far conoscere il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico (le chiese, il museo, l’archivio Parelli ecc.) di Monteleone, ma soprattutto far scoprire la storia del borgo attraverso l’incontro “dal vivo” con alcuni personaggi storici locali impersonati da attori della compagnia che ne raccontano la storia; dunque un’occasione imperdibile. Inoltre, durante la visita, c’è l’opportunità di accedere al museo diocesano e all’archivio “Attilio Parelli”. La visita fa parte delle attività del progetto “Musei in Rete per il territorio”, realizzato con il contributo della Regione Umbria.

Momentaneamente, a causa dell’emergenza Covid-19, le visite guidate sono state sospese nell’attesa di un miglioramento della situazione sanitaria e una ripresa generale del turismo.

Parlando con alcuni membri del gruppo facebook “Sei di Monteleone d’Orvieto se..” riguardo alle tematiche per il rilancio del turismo nel nostro borgo, abbiamo deciso di volere realizzare alcuni progetti che, secondo noi, potranno incentivarlo.

Il progetto ideato da me si chiama: “Monteleone. Un viaggio che va dal Medioevo fino ai nostri giorni” e ha come obiettivo quello di installare dei pannelli informativi dislocati in vari punti del centro storico e non solo in modo tale da realizzare un percorso attraverso il quale il visitatore avrà il piacere di conoscere anche la storia dei luoghi più significativi di Monteleone oltre che ammirarli. Ogni pannello informativo conterrà oltre al testo e alle immagini anche un QR-CODE, che rimanderà̀ a un sito web dove si potranno trovare ulteriori informazioni sul luogo che si sta visitando.

Nel frattempo chi volesse ulteriori informazioni e rimanere in contatto con noi potrà trovarci su Facebook al seguente link: https://www.facebook.com/groups/seidimonteleonedorvietose

P.S.: Il copyright della foto per l’articolo è del gruppo facebook “Sei di Monteleone d’Orvieto se..”