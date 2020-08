Pubblicità su Mediaset per Chianciano

Ovviamente a Chianciano tutte le strutture in grado di essere operative sono finalmente in funzione. E finalmente perché anche se i turisti sono pochissimi come non mai, pur bisogna ripartire e non morire del tutto. E finalmente va registrata anche una bella iniziativa che vede cooperare, Comune e Associazione Albergatori, in primis e anche Terme di Chianciano, Circolo Culturale Evandro Nannetti, nonché associazioni di categoria.

Questa iniziativa tanto partecipata, prevede un piano pubblicitario sulle reti Mediaset che inizierà il quindici agosto fino al diciannove con circa 170 passaggi televisivi nei principali programmi televisivi e più popolari del gruppo.

In un momento come questo dove il turismo termale sta pagando il prezzo più alto tra tutte le attività economiche bloccate dal COVID. La speranza è quella di rilanciare Chianciano a livello nazionale, ricordando agli italiani che Chianciano è una tappa perfetta per vacanze salutistiche, culturali ed enogastronomiche.

Ovviamente l’iniziativa si è nutrita della collaborazione sia economica che di impegno immateriale di diversi soggetti e testimonia quanto sia importante la cooperazione. In ultimo va ricordato Roberto Esposito, un imprenditore chiancianese, che per primo ha avanzato questa possibilità affiancando poi l’Associazione Albergatori affinché venisse realizzata.

Nunzio Dell’Annunziata