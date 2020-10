Filippetti “Rinnovo Gal Trasimeno Orvietano. Il grande pasticcio di Tardani e Briziarelli”

Qualche giorno prima della riunione il Governo ha emesso un DPCM con il quale ha fissato le nuove regole per contrastare la nuova ondata di COVID19. Tra le varie restrizioni previste è stato introdotto il divieto per gli amministratori comunali di partecipare a riunioni in presenza salvo le giunte, i consigli comunali e le riunioni legate alle emergenze.