Città della Pieve. Casa dell’acqua a Ponticelli, venerdì 13 maggio l’inaugurazione

(Cittadino e Provincia) Si terrà venerdì 13 maggio alle 15:00 in Via della Chiesa a Ponticelli l’inaugurazione della quarta Casa dell’Acqua installata nel comune di Città della Pieve, dopo quelle del centro storico, di Moiano e Po’ Bandino.

La casetta dell’acqua porterà molti benefici, a cominciare dal risparmio per le famiglie della città, per finire ai benefici ambientali con la diminuzione del consumo di bottiglie di plastica.

Secondo quanto comunica l’Amministrazione comunale, la cittadinanza da venerdì prossimo potrà recarsi alla nuova “casetta”, installata con un investimento di €36.000,00 complessivi messi a bilancio dall’Amministrazione Comunale, e rifornirsi di acqua naturale e gassata, refrigerata, prelevata dall’acquedotto cittadino e perciò costantemente monitorata con frequentissimi e severi controlli e analisi.

Prima dell’erogazione l’acqua è sottoposta a trattamenti con carboni attivi e raggi UV per migliorarne le qualità organolettiche, la purezza microbiologica e la gradevolezza. Su ogni erogatore è affisso un pannello informativo dove poter consultare i parametri chimico-fisici medi dell’acqua in distribuzione. L’impianto rimarrà in funzione tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 23:00 per poi procedere invece nelle ore notturne alla sanificazione automatizzata.

All’inaugurazione prenderanno parte il Sindaco e, per Umbra Acque, il Presidente Filippo Calabrese e l’Amministratrice Delegata Tiziana Buonfiglio.

foto di copertina immagine di repertorio

Riguardo a redazione