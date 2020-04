Chiusi. M5Stelle e Possiamo “No polemiche, ma chiediamo che tutto sia riportato nei canoni istituzionali”

E’ sicuramente giusto che in questo momento ogni sforzo debba essere rivolto a tutelare la salute dei cittadini, secondo quanto stabilito dai decreti legge del governo. Allo stesso tempo, visto che oltre all’emergenza sanitaria saremo costretti ad affrontare anche un’emergenza di tipo economico, i cui effetti già in parte si stanno manifestando, crediamo quindi sia giusto e necessario iniziare a porre in discussione alcuni argomenti e idee che possano poi trasformarsi in atti concreti. Pensiamo per esempio alla rimodulazione di contributi come la Tari o la tassa di soggiorno, ma anche provvedimenti sul pagamento dei servizi scolastici, fino ad arrivare al taglio completo da parte dell’amministrazione comunale di spese a nostro avviso inutili come la pubblicazione “Chiusinforma”. Altre misure auspicabili potrebbero essere la ridiscussione dei canoni di locazione dei locali commerciali. Riteniamo opportuna anche la rivalutazione dei programmi inseriti nel bilancio di previsione. Questo può essere solo l’inizio, avremo certamente bisogno di altre iniziative rivolte alla ripresa economica.

Crediamo che per tutto questo sia necessario un ampio confronto con le organizzazioni sindacali e di categoria, con le varie forza politiche e un altrettanto approfondito confronto in sede istituzionale con il lavoro delle commissioni comunali e del Consiglio Comunale, cosa del resto che già altri paesi stanno facendo, attraverso la convocazione dei Consigli Comunali in videoconferenza.

Al momento, a Chiusi, stiamo assistendo a tutt’altro, una fuga in avanti del nostro Sindaco che ormai da più di un mese ha tagliato ogni collegamento con le istituzioni comunali, se si eccettuano due videoconferenze dei capigruppo, chieste tra l’altro dalle opposizioni, l’ultima delle quali ormai risalente a venti giorni fa. Crediamo che al di là della legittima informazione dei cittadini, non si possano usare i social per parlare degli scenari futuri o delle scelte che sarà necessario fare per risollevarci dalla crisi economica, non è accettabile vedere un uomo solo al comando che al di fuori dei canali istituzionali faccia proposte venute da chissà quali confronti. Rappresentiamo centinaia di cittadini che ci hanno affidato un ruolo istituzionale e coerentemente con l’impegno preso crediamo sia giusto offrire un contributo alla nostra comunità, non è nostra volontà, in un momento così grave, mettere in piedi sterili polemiche fini a se stesse, abbiamo interpretato sempre la politica come un impegno civico, non abbiamo certo interessi personali né necessità di avere visibilità, chiediamo semplicemente che tutto sia riportato nei canoni istituzionali.

Possiamo Sinistra per Chiusi

Movimento 5Stelle Chiusi

Riguardo a redazione