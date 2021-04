Chiusi. M5S e POSSIAMO “Insieme per una nuova stagione di Politica locale”

(Comunicato stampa)

Il Movimento 5 Stelle e Possiamo Sinistra per Chiusi, nel rispetto delle regole Covid, si sono incontrati per un confronto in vista delle prossime elezioni comunali.

La discussione è stata estremamente positiva. I vari interventi hanno focalizzato la necessità di realizzare un lavoro comune per definire una nuova stagione della politica locale. L’obiettivo condiviso è la costruzione per Chiusi di una coalizione progressista ed ecologista, aperta alla società civile, che abbia alla base una nuova visione di città, un modo trasparente e partecipato di gestire la cosa pubblica.

Il confronto si è sviluppato sull’individuazione di alcuni temi programmatici fondamentali, sui quali si è registrata una sostanziale convergenza.

Tra le priorità:

TRASPARENZA, LEGALITA’ e PARTECIPAZIONE nella gestione del bene pubblico, così da far sì che trasparenza e partecipazione non siano solo slogan elettorali ma principi concretamente realizzati.

AMBIENTE: temi quali il Carbonizzatore, il Lago di Chiusi, l’inquinamento dell’area della Biffe, il controllo delle aziende insalubri, verranno affrontati attraverso una visione “integralmente ambientalista” per far sì che il territorio rappresenti l’orgoglio e lo stato di benessere di coloro che ci vivono, l’aspirazione di chi vi potrebbe ritornare o ci si potrebbe trasferire.

COMMERCIO/SERVIZI E TURISMO: i due aspetti dell’economia territoriale di Chiusi che necessitano di attenzione ma principalmente di sostegno e di stimolo per ritornare alla vivacità perduta negli ultimi anni o per delinearne un nuovo percorso economicamente propositivo e volto alla valorizzazione delle persone, della società civile e dell’ambiente, quale luogo di svolgimento delle attività.

BILANCIO SEMPLIFICATO: il Bilancio del Comune spiegato ai Cittadini, ove si descrivono le risorse finanziarie che l’Ente ha a propria disposizione anche a seguito dell’eredità di gestione pregressa, si indica da dove provengono e come l’Amministrazione comunale decide di impiegarle per il bene della comunità

AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE dei Dipendenti Comunali attraverso percorsi formativi, individuati quale occasione di crescita e di acquisizione di maggiori competenze.

ISTITUZIONE DI COMITATI di sviluppo e progresso attraverso il coinvolgimento di associazioni e di figure giovanili per l’incentivazione di nuove idee, con particolare attenzione al ricorso a programmi e progetti finanziati dalla UE

Nei prossimi giorni proseguiranno gli incontri per affrontare altre questioni del programma e giungere a delle proposte concrete che verranno condivise e migliorate con tutti i cittadini e le forze politiche che vorranno essere protagoniste di questo percorso.

La difficile fase che stiamo attraversando e le incertezze che dovranno essere affrontate nel prossimo futuro, sia a livello locale che nazionale impongono a tutti i partiti di Centrosinistra, ai movimenti, alle istanze civiche, progressiste e ambientaliste un impegno comune e determinato per ridare valore alla politica, al ruolo delle Istituzioni e, soprattutto per costruire una rappresentanza che dia fiducia ai cittadini e sappia mettere in campo programmi e progetti realmente innovativi, sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale.

Movimento cinque Stelle

Possiamo Sinistra per Chiusi

