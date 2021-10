Cacciamano giustiziere al “Baglioni”. In Eccellenza alla Narnese lo spareggio fra le inseguitrici.

Mezza Tavernelle, in una domenica di primo freddo pungente, si è riversata sui gradoni del Serenella Baglioni. Di fronte erano la prima della classe, i gialloverdi della Valnestore ed una giovane Pievese che in questi primi turni si era fatta valere. Diciamo che un risultato di parità forse avrebbe rispecchiato meglio i valori espressi dalla partita, con un primo tempo di marca tavernellese ed un secondo tempo in cui la volontà degli albicelesti ha riequilibrato le differenze di organico. Valori che si differenziano soprattutto in attacco dove la coppia Cacciamano ed il fresco nuovo acquisto Menichini, daranno molte soddisfazioni ai propri tifosi.

E’ stata una bella partita comunque, sempre tesa, veloce, con ribaltamenti di fronte e tenuta sempre aperta soprattutto dopo il goal di capitan Canuti, forse il migliore in campo, al termine del primo tempo. E con diverse buone individualità. Vedere giocare i due numeri dieci, piccoletti ma con il piede che da del tu al pallone, valeva da solo il prezzo del biglietto. Come pure dal punto di vista del sentimento, i tocchi di Cacciamano, che tornato dopo due stagioni sul campo che lo ha visto protagonista per anni ed anni, si è ritrovato a fare il giustiziere dei suoi vecchi colori. Colori ancora amati come si può vedere dalla foto che lo ritrae dopo il secondo goal, quello che risulterà decisivo, realizzato nel pieno di una mischia susseguente ad un calcio di punizione nato anch’esso da un fallo su di lui.

Per il Tavernelle si prospetta una grande stagione che potrebbe coronare al meglio il suo centenario. Per la Pievese c’è la certezza che la squadra darà sempre il massimo ed un primo bilancio, sulle sue reali possibilità, si potrà trarre quando rientreranno alcuni suoi uomini importanti. (chiappella)

