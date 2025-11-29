Usl Umbria 1 ” Precisazioni su lavori al Pronto soccorso di Castiglione del Lago”

(comunicato stampa) In riferimento alle perplessità sollevate dall’associazione “La voce dei Cittadini” e riportate da alcuni organi di stampa sulla conclusione dei lavori al Pronto Soccorso dell’ospedale di Castiglione del Lago, la direzione dell’Usl Umbria 1 precisa che l’appalto – il cui avanzamento è previsto contrattualmente per stralci funzionali al fine di garantire la continuità delle attività sanitarie – ha visto la consegna dell’ultimo stralcio relativo al reparto lo scorso 23 settembre.

La consegna è stata possibile solo dopo la riorganizzazione del Pronto Soccorso in uno spazio ridotto, ma comunque idoneo ad assicurare il regolare svolgimento delle attività, evitando qualsiasi interruzione del servizio. La conclusione dei lavori, salvo contingenze al momento non prevedibili, è programmata entro la prima decade di gennaio 2026.

L’Usl Umbria 1 sottolinea che tutti gli interventi di restyling in corso presso la struttura sono costantemente monitorati, con l’obiettivo di garantire la continuità delle attività sanitarie e la massima sicurezza sia per i cittadini sia per i professionisti. I lavori rappresentano l’ultimo tassello di un investimento significativo volto a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria offerta dall’ospedale di Castiglione del Lago, punto di riferimento per l’area del Trasimeno.

La direzione aziendale, consapevole dei possibili disagi temporanei legati al cantiere, confida nella comprensione della comunità, certa che i cittadini potranno presto beneficiare dei risultati di questo importante e atteso intervento di riqualificazione.

