Usl 1. Trasimeno e chironomidi. “ Al via l’Isola galleggiante”

(comunicato stampa) Una nuova e concreta azione della Regione Umbria a tutela della salute pubblica e dell’ambiente: nella mattinata di lunedì 19 maggio è stata posizionata nel cuore del lago Trasimeno l’isola galleggiante “Isola B”, una struttura progettata per la cattura selettiva dei chironomidi, insetti che durante l’estate creano disagio per residenti, turisti e attività ricettive.

L’intervento si inserisce nella programmazione regionale One Health, che considera la salute umana strettamente connessa all’ambiente e agli ecosistemi. Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (Pnc) – Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” – e si collega al più ampio Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici, istituito dalla Regione con dgr 1067/2023.

Fondamentale è il contributo del Dipartimento di Prevenzione dell’Usl Umbria 1, che ha coordinato le fasi operative del progetto – dalla progettazione tecnica alla pianificazione dell’intervento – confermando il proprio ruolo chiave nella gestione integrata della prevenzione ambientale e sanitaria sul territorio. Nello specifico il progetto è stato ideato e redatto da Alessandro Maria Di Giulio, responsabile dell’attività di disinfestazione della Usl Umbria 1 e del procedimento per la fase di esecuzione dell’isola, insieme a Igino Fusco Moffa, direttore del servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Usl Umbria 1 e responsabile del processo complessivo.

La nuova isola è dotata di un sistema tecnologico avanzato per il monitoraggio e la cattura dei chironomidi direttamente in acqua, riducendo l’impatto sulle zone costiere e turistiche. Funziona in modo autonomo grazie a un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo, garantendo sostenibilità ambientale e operatività costante.

I principali vantaggi dell’intervento: alta selettività nella cattura (quasi esclusivamente chironomidi); efficacia nella fase iniziale di sfarfallamento degli insetti; contenimento preventivo nelle aree a maggiore densità turistica; energia pulita e zero emissioni.

Durante l’estate saranno effettuati controlli periodici per verificarne l’efficacia e assicurare la continuità dell’azione. Il progetto rappresenta un esempio concreto di innovazione ambientale applicata alla salute pubblica, in risposta agli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi lacustri e sull’equilibrio tra natura e comunità. In questo contesto, un ruolo importante è stato svolto anche dall’Unione dei Comuni del Trasimeno che ha collaborato per le autorizzazioni e le concessioni per la messa a dimora dell’isola all’interno del lago Trasimeno.

Con questa iniziativa, la Regione Umbria e l’Usl Umbria 1 confermano la volontà di investire in soluzioni sostenibili e integrate, a beneficio del benessere collettivo e della valorizzazione del territorio del lago Trasimeno.

