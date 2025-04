Un libro per il CAV, Centro Antiviolenza “Maria Teresa Bricca” di Città della Pieve

(comunicato stampa) Maria Cristina Palmerini, autrice del libro di Poesie “Emozioni di Luce”, ha voluto dedicare questo suo lavoro all’Associazione Donne “La Rosa” per il CAV Centro Anti-violenza Maria Teresa Bricca, con sede in via Garibaldi n.9 a Città della Pieve, convinta dell’importanza di questo servizio per aiutare le tante donne che purtroppo ancora oggi sono vittime di violenze fisiche e psicologiche.

Si ricorda che il centro è aperto lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, martedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.30, sabato su appuntamento, raggiungibili attraverso i numeri 0578 321669 o 345 7107440, questo ultimo a disposizione h24.

Il CAV ha anche lo sportello a Castiglione del Lago il primo giovedì del mese presso la libreria Libri Parlanti di Castiglione del Lago in via G. Carducci, 7.

Il libro presentato in occasione della Giornata dedicata alla Donna, unitamente alla emozionante pièce del gruppo di donne teatranti Le Trabaccanti: “In una notte – Sei donne e un Commissario alla ricerca della verità in una calda notte romana”, una carrellata di esperienze, rappresentata magistralmente, che ha fatto riflettere, e non poco, i presenti sulla condizione di numerose donne in famiglia e nella società.

I proventi del libro “Emozioni di luce”, stampato gratuitamente dal Cesvol Umbria, sede di Perugia, nell’ambito del progetto “Raccolta di idee e contenuti per pubblicazioni”, che si può trovare presso l’Edicola Catalani Maria Luisa Piazza Plebiscito, 1 e l’Erboristeria Bioprofumeria “Salute SiCura” in via Vannucci, 127 a Città della Pieve, contribuiranno al finanziamento dei progetti del CAV.

Chi volesse avere ulteriori informazioni sul CAV di Città della Pieve può visitare la pagina Facebook al link https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=863406655820788&id=100064543849079&rdid=a7naSbTolJy1GY37#

Il testo di Maria Cristina sarà presentato anche a Castiglione del Lago, insieme a vari altri, in una manifestazione dedicata alla Poesia, in fase di organizzazione da parte della libreria Libri Parlanti, che avrà luogo il 18 giugno alle ore 18.00 presso i locali della libreria stessa.