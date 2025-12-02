Uil Umbria “Serve un sistema bancario al servizio delle comunità”

(comunicato stampa) Un sistema bancario e finanziario al servizio delle comunità sul territorio, per il sostegno a famiglie ed imprese.

Questo l’appello lanciato a margine del Consiglio Regionale della Uilca dell’Umbria che si è svolto a Perugia nella mattinata del 2 dicembre 2025 alla presenza del quadro dirigente sindacale regionale con la partecipazione del Segretario Generale Uilca Fulvio Furlan.

Per la Uilca, il settore creditizio è fondamentale per lo sviluppo del territorio regionale dell’Umbria che sta perdendo slancio, con un’emigrazione giovanile che si sta progressivamente accentuando, con lo spopolamento che colpisce le aree interne, con un depauperamento dei servizi, a partire dalla scomparsa dei presidi bancari ubicati nei vari comuni del territorio regionale, che penalizzano maggiormente le popolazioni anziane e meno abituate all’utilizzo delle nuove tecnologie.

La Uilca dell’Umbria condivide l’analisi e le proposte avanzate dalla Confederazione utili per l’avvio di un auspicabile confronto fra regione Umbria e parti sociali sul documento di Economia e finanza regionale (DEFR) 2026-2028, che favorisca lavoro stabile e di qualità, coesione e giustizia sociale, sviluppo sostenibile e, più in generale, la competitività del sistema economico regionale.

Il Consiglio Regionale della Uilca Umbria svoltosi oggi, dà l’avvio alla stagione congressuale che nei prossimi mesi coinvolgerà anche i lavoratori dei settori delle banche, delle assicurazioni, delle esattorie e delle agenzie regionali, con assemblee di base che si terranno in tutti i luoghi di lavoro a partire dal mese di dicembre 2025.