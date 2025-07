Treni. Sindaci di Toscana, Umbria e Lazio domani a Roma. Ogni giorno transitano 220 treni AV

Come annunciato Una delegazione di sindaci sarà a Roma a protestare sotto la sede della società pubblica RFI, che non svolge un ruolo di utilità pobblica, ma piuttosto un ruolo fortemente lucrativo e privato. Da nostri calcoli ogni giorno transitano per la direttissima presente nei nostri territori e nelle nostre stazioni 220 treni dell’Alta Velocità. Possibile che non sia possibile far farmare una coppia di 5 treni?.La risposta non la deve dare solo l’azienda pubblica. ma anche la politica. Che ne pensano le due Regioni? Che ne pensa il Governo? Che ne pensa il ministro Salvini? Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa del Comune di Chiusi. (comunicato stampa) Una delegazione di sindaci di Umbria, Toscana e Lazio si recherà domani a Roma in treno per richiamare l’attenzione delle istituzioni regionali e nazionali e dei vertici di Trenitalia, Rfi e dell’Autorità di regolazione dei Trasporti sulle problematiche della linea ferroviaria Firenze-Roma che stanno provocando disagi quotidiani a migliaia di cittadini.