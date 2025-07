Treni. 2023. Passeggeri totali e passeggeri AV. Guardate i dati. Non ci crederete.

Tutte le politiche del trasporto passeggeri in Italia, da diversi anni a questa parte, come abbiamo visto in articoli precedenti, sono impostate e programmate sullo sviluppo dell’Alta Velocità. Con linee, orari, e mezzi dedicati. Lo sviluppo ed i programmi futuri a questo pensano. Sia sul piano delle aziende sia su quello dei ministeri e dei governi che si sono succeduti e si succedono.

Ci è venuta una curiosità allora. Ma quali sono le cifre ed i dati di questo servizio? Quanti passeggeri viaggiano con i treni AV e quanti sulle linee normali. Siamo andati a cercare sui siti dei protagonisti e non abbiamo trovato nulla, siamo andati su qualche rivista e non abbiamo trovato nulla. Alla fine abbiamo trovato questo dato, sul “Sole 24 Ore” e siamo rimasti basiti.

Si sta stravolgendo la configurazione del territorio italiano, si stanno creando problemi a milioni di cittadini e passeggeri. Si stanno emarginando interi territori per una percentuale di clienti pari all’8%. E’ incredibile ma è così. Almeno fino a quando saremo smentiti o avremo cifre diverse. (g.f)

Nel 2023, in Italia, circa 814 milioni di passeggeri hanno viaggiato sui treni, un dato superiore al periodo 2020-2022 ma inferiore al periodo pre-pandemia.

I dati specifici per l’alta velocità indicano che circa 65 milioni di passeggeri sono trasportati ogni anno, di cui circa 23 milioni da Italo (35%) e oltre 42 milioni da Trenitalia (65%), Fonte Il sole 24 Ore