Trasimeno. Burico: “Rinunciamo a qualcosa del nostro campanile”. Bene cominciamo allora da trasporti e sanità.

Gli otto comuni del cosiddetto “Comprensorio del Trasimeno” cominciarono a metà degli anni 70 del secolo scorso ad organizzarsi per riformare lo stato e contare di più. Fu una breve esperienza interrotta appunto dal campanilismo locale e dal prevalere a livello regionale di politiche di accentramento sull’asse Città di Castello, Perugia, Foligno, Terni.

Ma è restato un progetto ed un sogno latente per molti anni e dietro diverse esperienze, fino alla pietra tombale del 2014, quando Regione e Castiglione del Lago decisero di affondare il progetto dell’Ospedale unico fra Città della Pieve e Castiglione, senza il consenso del Comune di Città della Pieve.

Da allora progetti seri non ne ricordo più. Ora il sindaco Burico coglie questa occasione per rilanciare un obbiettivo che avrebbe sempre una straordinaria utilità. Mettere insieme forza e progetti di questi comuni dimenticati dai governi centrali e regionali privi di forze economiche trainanti.

C’è da domandarsi è un appello riguardante solo il turismo o riguarda anche tutto il resto?

Perché occasioni per guardare agli interessi non solo di un singolo campanile ce ne sono stati e ce ne sono diversi. E importanti. A cominciare da trasporti e sanità. Ma sinora non mi sembra che si sia andati in questa direzione. Ognuno ha lavorato e sembra lavorare per il proprio unico campanile. Questo vale per l’Alta Velocità e questo vale per l’imminente Piano Sanitario Regionale. Mi sbaglio?

Gianni Fanfano

Le dichiarazioni del sindaco di Castiglione del Lago Burico da Perugia Today

“Dobbiamo sempre più pensarci e immaginarci come città del Trasimeno. Ogni Comune dovrebbe rinunciare a un po’ di ombra del proprio campanile perché solo uniti potremo essere uno dei motori dell’Umbria”. A ribadire ancora una volta la sua visione strategica per lo sviluppo del comprensorio del Trasimeno è il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, facendo il punto sulle politiche portate avanti dall’Unione dei Comuni in ambito turistico e promozionale.

L’occasione è quella della stampa e distribuzione della nuova brochure Around Trasimeno, realizzata dall’ente comprensoriale in due lingue, italiano e inglese, contenente tutte le informazioni utili per turisti e residenti (musei, trasporti, navigazione, noleggi, farmacie, mercati, relative agli otto comuni lacustri nel mese nel periodo estivo).