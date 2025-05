 Trasformazioni urbanistiche a Chianciano

di Nunzio Dell’Annunziata. A Chianciano hanno avuto luogo, negli ultimi anni, diverse demolizioni. Si cominciò dal Fungo vicino al campo sportivo comunale. Piccolo edificio adibito a biglietteria ma a modo suo iconico per la forma circolare e anche per essere punto di riferimento

per appuntamenti: ci vediamo al Fungo…. Poi fu la volta dell’edificio sede dei vigili urbani e dell’Ufficio di Collocamento, di fronte al museo Delle Acque. E già questo era un pezzo di storia più aderente alla vita quotidiana: chiarimenti sulle multe, oppure problemi relativi ad assunzioni, licenziamenti. E poi le prime indennità di disoccupazione, venti o trentamila euro al mese. Oggi fa sorridere. E tutti i dipendenti alberghieri accalcati lungo le scale e nella minuscola “sala di attesa” che, aspettando il proprio turno per l’assegno bancario, raccontavano le vicende della stagione termale lavorativa trascorsa. Poi è stato il turno della scuola elementare di fronte ai giardini. E qui si accese anche una diatriba politica sull’opportunità di tale scelta “urbanistica”: valeva la pena di abbattere e ricostruire? E chi lo sa! Ma anche in questo caso un giusto sentimento di melanconico ricordo per le cose che passano e affiorato nel cuore di molti: credo che tutti abbiano accompagnato un figlio in quelle aule, molti in quelle stesse hanno dato il voto per le varie elezioni… Ma l’evento di maggior rilievo che Chianciano si trova di fronte, è senza dubbio l’abbattimento degli edifici ex officina FIAT. E questo sia per l’ubicazione di detti edifici: al centro di viale Della Libertà, sia per quello che la struttura ha rappresentato negli anni. Prima era una fornace, convertita poi in officina. Colpivano subito le dimensioni imponenti della struttura e l’officina era di prim’ordine, attrezzata e professionalmente avanzata per far fronte alle richieste dei numerosi turisti. Ultimamente l’intera area versava in totale stato di abbandono, sopraffatta dalla fatiscenza, ancora imponente ma con linee architettoniche veramente superate. Il cantiere, ormai avviato, consegnerà al termine dei lavori un moderno centro commerciale polifunzionale, collegato anche con il sovrastante Viale di Vittorio. Ospiterà il supermercato Hurrà e altri negozi e servizi. Il mondo cambia…l’assetto urbano dei centri anche. La storia come sempre giudicherà quale architettura ha raggiunto lo scopo di migliorare la vita delle persone e quale no. Ma saranno anche quelli semplici punti di vista…

