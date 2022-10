Torna la Maratonina di San Martino di Fabro. 6 Novembre 2022

Domenica 6 Novembre 2022 torna la Maratonina di San Martino di Fabro (TR) giunta alla sua 11° edizione con il suo apprezzatissimo percorso di 15 km che si snoda nella zona occidentale del comune. Tortuoso e ricco di saliscendi ripaga le fatiche con le sue splendide vedute sulle crete di Fabro e Allerona, sul Monte Peglia e Ficulle, e sulla Val di Chiana. L’appuntamento per tutti i partecipanti è a partire dalle 8.00 nella piazza del centro storico di Fabro per il ritiro pettorali mentre la partenza è prevista per le ore 9.30. L’iscrizione potrà essere effettuata tramite mail all’indirizzo ileniabaldini@msn.com o la mattina stessa della gara. Per poter concorrere al Premio AVIS per il 1° donatore e donatrice classificati indicare nella mail la propria iscrizione all’AVIS. La quota in pre-iscrizione è di 13.00€, mentre l’iscrizione la mattina della gara avrà un costo di 15,00€, con il pacco gara garantito per i primi 150 iscritti.

Questi i riconoscimenti della 11° edizione: 3 Assoluti Uomini – 3 Assoluti Donne Categorie maschili: SM 18-34 anni (2004-1988) – SM 35-39 anni (1987-1981) SM 40-44 anni (1982-1978) – SM 45-49 anni (1977-1973) SM 50-54 anni (1972-1968) – SM 55-59 anni (1967-1963) SM 60 anni ed oltre (1962…) Categorie femminili: SF 18-34 anni (2004-1988) – SF 35-49 anni (1987 – 1973) SF 50 anni ed oltre (1972…) PREMI SPECIALI 4° Gran Premio dell’Osteriaccia 4° Premio Fanella (riconoscimento per l’ultimo arrivato entro le 2 ore) Premio AVIS al 1° donatore e donatrice classificati

Il comitato organizzativo della Maratonina di San Martino di Fabro (Pro Loco Fabro, Avis Fabro, Centro Dentro e GS Filippide) dà quindi appuntamento a domenica 6 Novembre per ritrovare uno degli appuntamenti canonici dell’autunno podistico umbro.