«Se quanto emerso nel Consiglio regionale dell’Umbria corrisponde al vero – ovvero che la stima per la realizzazione della stazione Medioetruria è schizzata da 79 a 230 milioni di euro e oltre, considerando che diversi costi non sono neppure stati ancora definiti – è arrivato il momento di fermarsi e fare un serio esame di realtà.

Di fronte a una situazione economica nazionale ed europea così complessa, e con risorse pubbliche che vanno gestite con il massimo rigore, ha davvero senso attendere la costruzione di un’opera nuova di zecca dai costi non definiti, senza coperture certe né un orizzonte temporale chiaro? Il rischio concreto, ormai sotto gli occhi di tutti, è quello di continuare a contrapporsi (il Ministero sostiene Creti, la Regione Toscana Rigutino) per anni, lasciando i nostri territori senza risposte e senza collegamenti.

Serve pragmatismo, non propaganda.

Le infrastrutture esistono già e funzionano.

Se è vero che questi territori meritano una stazione Medioetruria, allora chiediamo con forza alle Regioni Toscana e Umbria, al Ministero e a RFI di valutare subito una soluzione concreta ed economicamente sostenibile, aumentando le fermate dei treni Frecciarossa ad Arezzo e ripristinando quelle nella stazione di Chiusi, eventualmente con un sistema di fermate alternate tra i due scali.

Per farlo, però, serve un cambio di passo netto, basta con la timidezza della politica nei confronti di Trenitalia e RFI. Rappresentiamo i cittadini e abbiamo il dovere di pretendere i servizi, non di subire passivamente le logiche di profitto o la formula dei “treni a mercato”. Il Ministero dei Trasporti e il ministro Salvini impongano regole chiare alle aziende di Stato nell’interesse pubblico, garantendo rispetto e uguaglianza ai cittadini delle aree interne, che hanno gli stessi diritti di chi vive nelle grandi città.

I nostri territori non possono più aspettare».