Sopralluogo del presidente Giani in Valdorcia e a San Casciano

Venerdì 31 gennaio il presidente della regione toscana Eugenio Giani ha effettuato un sopralluogo al ponte Nove Luci che, come noto, fu demolito dall’alluvione che interessò il fiume Orcia circa dodici anni fa. Il presidente Giani ha sottolineato l’importanza che tale opera riveste, sia per il collegamento tra Castiglion d’Orcia e Pienza, quindi una questione di servizi e mobilità. Ma non meno importante per l’accoglienza ai turisti, sempre più numerosi, attirati dalla bellezza e dalla storia di questa affascinante parte di Toscana. Per di più quest’opera riveste un’importanza anche a livello di salvaguardia del territorio. Infatti, caso più unico che raro, parliamo di un pezzo di regione che si beneficia di due tutele UNESCO, cioè Valdorcia e Pienza tutt’e due annoverate quale patrimonio mondiale dell’umanità.

La ricostruzione del ponte sarà realizzata a seguito di uno stanziamento di tredici milioni di euro previsto nella manovra di bilancio. Con il presidente Giani erano presenti: il presidente della provincia di Siena Agnese Carletti e i sindaci Luca Rossi (Castiglion d’Orcia) e Manolo Garosi (Pienza).

Sempre venerdì 31 il presidente ha preso parte alla presentazione di un impianto di geotermia presso la scuola : “Angeli di S. Giuliano” a S. Casciano dei Bagni. Il plesso scolastico, già dotato di pannelli fotovoltaici, si avvarrà anche di una pompa geotermica che renderà l’edificio autonomo dal punto di vista energetico. Questo evento risulta interessante perché potrebbe essere l’inizio di un nuovo metodo per un approvvigionamento energetico sostenibile, anche, anzi soprattutto, nel territorio toscano dove già una buona percentuale di energia viene ricavata da questo “caldo” che viene dal sottosuolo. A fianco del presidente Giani presenti, tra gli altri, la sindaca di S. Casciano Agnese Carletti, il presidente dell’unione dei comuni della Valdichiana senese Edo Zacchei e il senatore Franceschelli.

Nunzio Dell’Annunziata