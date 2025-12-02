Sindacati. “Unicoop Etruria (Ex Coop Centro Italia). Tagli pesanti su sedi e rete di vendita”

(Fonte Umbria On) La tensione torna a salire in modo significativo intorno a Coop Centro Italia, recentemente fusa con Unicoop Tirreno nella nuova realtà Unicoop Etruria. Dopo un incontro sul piano industriale tenutosi lunedì 1° dicembre con le organizzazioni sindacali, è stato dichiarato lo stato di agitazione e annunciato un pacchetto di ore di sciopero e assemblee in tutti i luoghi di lavoro. A tal proposito Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno rilasciato una nota congiunta per informare lavoratrici e lavoratori sulle iniziative da intraprendere «contro il piano dell’azienda».

Secondo quanto riferito dalle sigle sindacali, Unicoop Etruria ha presentato un quadro di «pesanti interventi sia sulle sedi che sulla rete vendita». Le manovre principali riguardano, nello specifico, riduzione del personale di sede e dismissione di punti vendita. Nel primo caso il taglio coinvolge le due sedi amministrative di Vignale e Castiglione del Lago, per un totale complessivo di 180 unità. I sindacati sottolineano che una riduzione di questa entità potrebbe significare lo smantellamento della stessa sede di Castiglione, con gravi danni per tutto il territorio comunale.

Per quanto riguarda la rete commerciale, invece, è stata annunciata la dismissione di 24 punti vendita, un’azione che coinvolge circa 340 dipendenti con la connessa possibilità di cessioni a terzi. Le dismissioni interessano 6 punti vendita ex Coop Centro Italia, 6 punti vendita ex Unicoop Tirreno e 12 supermercati Superconti Terni, società controllata, in particolare: ⁠10 in Umbria, San Sisto 2(PG), Bastia, Tavernelle, Cannara e i Superconti di Amelia, Perugia Settevalli, Todi, Acquasparta, Terni, Cospea e Turati;⁠ ⁠9 nel Lazio, Pomezia, Colleferro, Fiuggi, Valmontone, Fonte Nuova, Ruderi di Torrenuova, e i Superconti di Impruneta, Capena e Orte; ⁠1 in Toscana, Grosseto Pisacane; ⁠2 in Abruzzo, Celano e Sulmona; ⁠2 nelle Marche, Corridonia e Camerino (Superconti).

L’azienda giustifica chiusure e tagli con la necessità di ridurre le perdite consistenti di parte della rete vendita e di eliminare le sovrapposizioni tra negozi delle proprie insegne. Tuttavia, i sindacati esprimono una dura critica: «Dopo un processo di fusione che era stato presentato come una grande operazione di investimento nel distretto tirrenico – scrivono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs -, la dirigenza di Coop Etruria presenta un piano di chiusure, cessioni ed esuberi che scarica ancora una volta su lavoratrici e lavoratori il costo delle scelte e delle gestioni inefficienti del passato».

Inoltre si evidenzia che, dopo aver ceduto larga parte dei negozi toscani a Unicoop Firenze, il ventilato piano di rilancio non si è concretizzato. Unicoop Etruria si appresterebbe invece ad abbandonare intere aree della cooperativa, come il sud del Lazio, le Marche e parte della provincia de L’Aquila.

Gli investimenti annunciati dall’azienda vengono considerati, dalle tre sigle, «ben poca cosa» a fronte di un intervento così drastico. Il rischio occupazionale appare concreto, con centinaia di potenziali esuberi, e le possibilità di ricollocazione nella rete non sono ancora chiare. Per Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil questa prospettiva è «inaccettabile», motivo per cui è stato proclamato lo stato di agitazione in Unicoop Etruria e nella controllata Superconti, con l’annuncio del pacchetto di scioperi.