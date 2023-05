Seminario Picasso e la Fotografia al Laboratorio di Cultura Fotografica di Città della Pieve

Seminario Picasso e la Fotografia

Docente Sveva Taverna

Arte e fotografia

Sabato 27 maggio 2023

Ore 17:30/ 19:00

Presso Laboratorio di Cultura Fotografica di Città della Pieve

Sabato 27 maggio dalle ore 17:30, ospiteremo Sveva Taverna per un incontro dedicato a Pablo Picasso presso il Laboratorio di Cultura Fotografica di Città della Pieve. Per capire come la fotografia ha rivoluzionato il mondo delle arti visive, l’esempio dell’impatto sull‘arte di Pablo Picasso è emblematico. Durante il nostro incontro, scopriremo come l’artista ha utilizzato il mezzo fotografico per arrivare a definire una delle più importanti rivoluzioni nell’arte del Novecento: il cubismo. A seguire, dalle ore 19:00 sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.

Gertrude Stein, scrittrice, collezionista e confidente dell’artista, nel suo piccolo libro dedicato a Picasso, pubblicato in Italia da Adelphi, scrive: “Nel 1909 Picasso andò un’altra volta in Spagna e tornò indietro con paesaggi che erano l’inizio del cubismo. (…) Picasso, per fortuna, aveva fatto fotografie del villaggio da lui dipinto e io, quando tutti obiettavano che i quadri erano troppo fantastici, mi divertivo a mostrare loro le fotografie. Quadri e fotografie erano quasi uguali”.

Biografia Sveva Taverna

Laureata in Lettere, con indirizzo Storia dell’arte, con una tesi sperimentale sull’universo visuale di Pier Paolo Pasolini, “Tra sacro e profano: Pier Paolo Pasolini e le arti figurative”, negli anni dell’università ha collaborato ai Toscana Photographic Workshop come assistente di fotografi di fama internazionale tra i quali Michael Ackerman. Ha lavorato come fotografa di scena per il Teatro Palladium. Nel 2008 inaugura la sua prima personale dedicata alla Sardegna, “Radici”, nell’ambito di FotoGrafia. Festival Internazionale di Roma. Nel 2009 viene scelta da Cristiana Collu, in quel periodo Direttrice del MAN di Nuoro, per la mostra “Sardegna. Un altro pianeta”, promossa dalla Regione Sardegna, con Franco Fontana e Pietro Bianchi. Tra il 2009 e il 2011, l’esposizione è stata presentata in diverse città, tra cui Roma, Milano e Londra. Nel 2019 “Arraicas” (Radici in sardo) viene esposta a Palermo, presso Baco about photographs, che per l’occasione ha curato e prodotto anche la zine “Diario dal Supramonte”. Ha collaborato con il fotografo della Magnum Photos, Paolo Pellegrin. Cura un corso dedicato alle interazioni tra arte e fotografia presso Officine Fotografiche, a Roma.

INFORMAZIONI GENERALI:

Seminario

• 27 Maggio

• Dalle ore 17:30 / 19:00

• Il seminario ha un costo di euro 20,00

• È necessario prenotare il proprio posto(*) i tesserati dell’Associazione Culturale il Forno avranno uno sconto del 50%

ISCRIZIONE:

Per iscriversi al seminario potete contattarci telefonicamente al numero fisso +39 0578 299220 oppure inviare un messaggio su Whatsapp al numero +39 327 3790657. In alternativa potete scriverci un’email a fotografiacittadellapieve@gmail.com o contattarci tramite i nostri social.