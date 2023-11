Scortichini (Azione) “Dopo i misfatti di Perugia cosa fare di Castiglione Futura?”

Il segretario regionale Giacomo Leonelli, non ha lasciato libera interpretazione , a Perugia le strade di Azione e dei Civici X di Fora , si dividono.

Dopo quanto accaduto non c’era da aspettarsi altro, Fora vira a destra e lascia l’area che lo ha portato in regione, lo fa in nome di una amicizia e una sintonia (dice lui) coltivata e maturata nel tempo con il sindaco uscente Romizi, gli crediamo ovviamente , lungi il pensar che lo faccia per una poltrona sicura in maggioranza alle prossime regionali, ora resta da capire cosa faranno gli amici di Italia Viva in quel di Perugia .

Quanto accaduto nel capoluogo di Regione , non può lasciarci indifferenti, noi però non siamo a Perugia, anzi , Perugia sembra ben più lontana, della trentina di chilometri geografici che ci separano , noi siamo a Castiglione del Lago , lavoriamo per una Castiglione del Lago migliore , pensando al futuro di Castiglione del Lago e ai suoi cittadini e soprattutto ai giovani castiglionesi, ai quali vogliamo consegnare una Castiglione del Lago dove potranno restare e contribuire al bene comune , invertendo il trend che invece li vede scappare da una realtà che li vede al momento svantaggiati rispetto ai giovani delle grandi o medie città.

Castiglione Futura è nata con questo spirito, Azione , Italia Viva e Civici X hanno stabilito un accordo solido , hanno sottoscritto un manifesto dei valori , concordando che il cosa e il come, vengano prima del chi o dei chi.

Non insieme per forza, non insieme ad ogni costo , insieme però fino a quando le tre forze politiche seguiranno la via indicata da quella bussola che è il manifesto dei valori, antitetico a percorsi che invece sembra aver imboccato il presidente regionale di Civici X.

Azione si riconosce in quei valori e farà ogni sforzo per rappresentarli ai cittadini, con coraggio e coerenza.

Siamo certi che le altre forze che compongono Castiglione Futura , siano mosse dallo stesso spirito, quindi possiamo ritenere che questa unione oltre ad un presente che già sembra importante, possa avere un futuro ben più importante.

Per AZIONE Castiglione del Lago

Scortichini Cesare