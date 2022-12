Sanità. I Sindaci del Trasimeno incontrano la Regione ” Positiva l’attenzione alle problematiche di un territorio di confine”

( comunicato stampa) Si è svolto ieri a Palazzo Donini l’appuntamento calendarizzato del tavolo di confronto tra i Sindaci del Trasimeno e Regione Umbria per la futura attuazione del Piano Sanitario Regionale e della conseguente declinazione sulla rete sanitaria del comprensorio del lago.

All’incontro, oltre ai Sindaci e l’Assessore alla Sanità Luca Coletto, erano presenti il Direttore Generale Regionale Massimo D’Angelo, il Direttore Generale USL Umbria 1 Massimo Braganti e al termine dell’incontro tecnico la Presidente della Giunta Donatella Tesei.

L’iter dell’approvazione prevede la redazione del documento tecnico di fabbisogno, che sta predisponendo il dott. D’Angelo secondo quanto previsto dal DM 70, prima di una seconda fase decisoria della Giunta Regionale per il complessivo riordino ed efficientamento. Come sottolineato dall’Assessore Coletto le scelte saranno tecnico/politiche e terranno in considerazione i bisogni dei cittadini e le peculiarità dei territori.

I Sindaci hanno messo ancora sul tavolo le preoccupazioni della popolazione, del personale medico sanitario e delle irrinunciabili necessità di tutta la rete sanitaria del Trasimeno, sottolineando però, come nota positiva, l’attenzione alle problematiche di un territorio di confine, da sempre penalizzato e l’apertura a future scelte politiche che salvaguardino il diritto alla salute e alla sicurezza di tutti i cittadini. Il tavolo verrà aggiornato dopo l’approvazione del fabbisogno, prima dell’iter per l’approvazione in Consiglio Regionale.

Unione dei Comuni del Trasimeno