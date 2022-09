Città della Pieve. Sabato “Il Masgalano” chiude gli eventi del Palio 2022. Poi ci saranno Epoche in Passerella ed Il Presepe Monumentale.

La “Città della Rievocazione Storica”, nella Patria di Pietro Vannucci, non chiude mai.

Sabato 1 ottobre 2022 alle ore 17.30 sarà la giornata di Chiusura del Palio 2022. La manifestazione avverrà presso la sala Grande di Palazzo Della Corgna. Nel corso dell’iniziativa alla presenza dei Presidenti dei Terzieri, del Presidente dell’Ente Palio, del Sindaco e dello Sponsor verrà assegnato il Premio Masgalanp 2022 al miglior costume e miglior personaggio del Corteo di agosto.

La premiazione è stata preceduta dalla mostra dei 9 costumi prescelti dalla Giuria all’intreno dei quali è stato votato il vincitore. Si tratta di tre costumi per ogni Terziere che riportiamo nelle foto a corredo dell’articolo, che in questo caso sono stati messi in dei manichini e che nel corso del corteo erano indossati dalle persone che sempre sotto elenchiamo.

Gloria Chionne, monna, Italo Canaletti , nobile, Roberto Rella , armato

per il Casalino

Giulio Orsini, interpretato da Fabio Bartoccioni

Donna Manfilia interpretata da Rebecca Della Lena

Capitano scorta del vescovo interpretato da Marco Locci

per il Borgo Dentro

Flaminia Aureggi quale signora del Casato dei Rosei

Laura Verdacchi signora del Casato dei Venizza

Francesca Rocchetti donna del Casato dei Paraciani

per il Castello

La giuria che ha assegnato il Premio era composta da Federico Fioravanti giornalista, ideatore e direttore del Festival del Medioevo di Gubbio. Grazia Nico Ottaviani, docente presso il dipartimento di Lettere dell’Università di Perugia. Monia Montechiarini esperta in cultura storica

Con la chiusura delle manifestazioni del Palio 2022 non si esauriscono però le iniziative del Calendario dei Terzieri. Il 21,22,e 23 Ottobre, presso Palazzo Della Corgna e presso il Teatro degli Avvaloranti, andrà in scena, organizzata dal Terziere Castello, “Epoche in Passerella” lo storico appuntamento di approfondimento e di spettacolo cui partecipano tutte le più importanti rievocazioni storiche dell’Umbria, cui ha assicurato la partecipazione, per la prima volta, anche l’assessore regionale alla cultura Paola Agabiti.

Sempre a cura del terziere Castello a dicembre ci sarà il tradizionale appuntamento con il Presepe Monumentale, nei sotterranei di Palazzo Della Corgna, preceduto, nei giorni precedenti, dalla Consegna del Palio Artistico 2022.